Joaqui: "Fuera sentía envidia sana del equipo, está perfecto"

La salud juega a veces malas pasadas. Joaqui del Moral, central del Xerez Deportivo FC, lo ha vivido en primera persona y le ha tocado estar apartado de los terrenos de juego casi dos meses por culpa de unos problemas renales que le obligaron a pasar por el quirófano. Después de una buena pretemporada, se estrenó con su equipo en La Algaba pero esa misma semana ya tuvo que dejar de entrenar. Desde entonces hasta el pasado domingo en Rota, el defensa ha superado un mal trago porque "siempre te fastidia estar parado por una lesión pero mucho más si es un problema que no tiene nada que ver con el fútbol. En la Seguridad Social todo va más lento, entre prueba y prueba transcurrieron muchos días y tardaron en operarme, pero ya todo quedó atrás y ahora sólo pienso en jugar y en ponérselo complicado al entrenador".

Además, confiesa que "No me esperaba ir citado porque llevo poco tiempo entrenando con el equipo y mucho menos tener minutos. Cuando estaba calentando en la banda y me llamó el míster para salir, fue una doble sorpresa, me dio un subidón. Me alegró mucho que el míster me sacara y le estoy agradecido a la afición por sus muestras de apoyo y de cariño. Lo he pasado mal y fue reconfortante, tampoco esperaba algo así. Ese comportamiento me ha reforzado la autoestima muchísimo".

Desde fuera, no duda al afirmar: "Cada jornada sentía envidia sana porque todo marcha muy bien, el equipo está perfecto. Nos está costando trabajando porque nada es fácil pero ahí estamos sacando los partidos adelante. Me quedo con el buen ambiente que hay en el vestuario, que es espectacular, y ahí puede estar una de las claves del éxito. A eso ayudan los buenos resultados pero para lograr los objetivos todo suma. Por otro lado, también creo que hay un poco más de conexión con la afición, esta temporada está muy volcada. Por ejemplo, lo de Rota fue espectacular. Salir al campo y ver ese ambiente es ya seguro de puntuar. El Kolectivo ayuda bastante, se notó muchísimo, siempre pone ese plus por si nos falta algo".

Bajo su punto de vista, el XDFC esta temporada "está más asentado. La pasada campaña llegué en diciembre pero creo que el equipo acusó saltar dos categorías, eso se nota. La División de Honor, aunque hay gente que piense lo contrario, para mí es una Tercera camuflada. Por otro lado, nuestro equipo lo tiene un poco más complicado a cualquier campo que vaya o ante cualquier rival que nos visite porque somos uno de los rivales a batir y todos se motivan muchísimo más".

El objetivo es el ascenso a Tercera División y cree que "lo conseguiremos, aunque tendremos que trabajar muchísimo. Hay equipos potentes, como Coria y San Roque, y queda mucho pero hay buena plantilla, estamos trabajando muy duro y el míster no nos permite relajarnos. Creo que si mantenemos el mismo nivel, esta temporada no se nos puede escapar el objetivo. Estamos muy mentalizados y todos tenemos claro que no podemos volver a cometer los mismos errores".