Jorge Herrero ya ejerce de líder

El Xerez Deportivo FC se encuentra inmerso en su primera semana de pretemporada. El conjunto entrenado por Masegosa va cogiendo poco a poco tono físico de cara al arranque de la Liga 17/18 con el claro convencimiento de que hay que conseguir el ascenso a Tercera División.

Jorge Herrero es uno de los hombres llamados a ser importantes en la plantilla azulina este año. A su llegada al club se le presentó como el motor del equipo y dada su veteranía y experiencia ya ejerce como uno de los líderes del vestuario xerecista. Un vestuario al que el centrocampista está empezando a conocer "poco a poco. A los que han llegado nuevos, como yo, ya los conozco a casi todos. Con jugadores como Bello, Adrián Martín o Sergio Iglesias he jugado en diferentes temporadas. Con respecto a los futbolistas que ya estaban en la plantilla conocía a Joaqui, de enfrentarme varias veces a él, y a Biri, con el que compartí muchos años en los escalafones inferiores del Xerez CD. La verdad es que la adaptación está siendo muy buena. Además, los canteranos que se encuentran con nosotros me están sorprendiendo mucho. Tienen bastante nivel y me agrada que el club apueste por gente de aquí de Jerez".

Los primeros días de entrenamiento suelen ser duros. Los futbolistas llegan de las vacaciones y "se entrena de manera que sirva de transición, es decir, no se hacen cosas demasiado fuertes para evitar posibles lesiones. Nada más llegar no se puede trabajar tan duro como se hace durante la temporada. Hemos tenido ya una primera toma de contacto con el balón y a partir de la segunda semana es cuando empezaremos a hacer un trabajo mucho más duro".

Pepe Masegosa debutará esta temporada en el banquillo xerecista. Fue una apuesta del club y de su director deportivo, Edu Villegas, y en él se deposita la confianza de conseguir un ascenso que no pudo hacerse realidad la pasada campaña. Jorge ya estuvo a las órdenes del técnico sevillano en su etapa en el San Fernando y conoce "muy bien su forma de juego y su modelo de fútbol. Intenta transmitir el sentido que le da al fútbol y su idea de juego, que se basa en el trabajo diario. Es un técnico que apuesta mucho por la creación".

Los xerecistas tienen el primer test de pretemporada el sábado en el Navarro Flores frente al Rota. El conjunto verderón es un rival de la misma categoría en la que competirán los azulinos y este amistoso servirá como toma de contacto para coger ritmo de partidos y empezar a saber el nivel que se encontrarán los xerecistas durante la temporada. "Estos partidos apenas se preparan. Durante la pretemporada sirven para mejorar. Además, encaramos el partido con muy pocos entrenamientos, ya que en solo una semana no hay mucho tiempo. El sábado se empezarán a ver las cosas que quiere implantar el míster, que se complementarán con la improvisación y la calidad de la plantilla, ya que no vamos a llevar prácticamente nada preparado a nivel estratégico ni de estilo de juego", destaca Herrero.

Con respecto al objetivo que tiene marcado el Xerez DFC esta temporada, el centrocampista comenta que "no es algo que se hable en el vestuario. Yo he estado en otros equipos en los que desde el principio estaba marcado el objetivo del ascenso y a veces ha llegado hasta a pesar. El truco para esto es no obsesionarse e ir semana a semana. No hay que hablarlo, hay que ir construyendo etapas y superándolas y seguro que así será más fácil conseguir estar en lo más alto".

Jorge no cree que su condición de futbolista veterano, además ser uno de los hombres importantes que ha traído Edu Villegas, sea una presión: "El año pasado ya fui el más veterano en el San Fernando. He sido capitán en varias etapas de mi carrera como en el Portuense o en el Jerez Industrial. Mi intención es ayudar al vestuario en todo lo que pueda e irradiar mucha motivación en el equipo. La experiencia es un grado y es algo que tengo a mi favor. Además me hace muchísima ilusión volver a jugar en el equipo de mi ciudad".

Asimismo, el nuevo motor del Xerez DFC hace un llamamiento a la afición en esta primera semana de campaña de socios: "Le pido que siga ahí. Estas campañas pasadas han sido increíbles y algo muy bonito. Los aficionados tienen que seguir confiando en un proyecto que es exclusivamente de ellos. Hay que ir con humildad y nunca perder la ilusión, cuanto más arriba se está más complicado es y los escalones tenemos que ir subiéndolos poco a poco todos juntos. La verdad que estoy muy contento y creo que la afición va a responder como se espera".