Jorge Herrero "Estamos donde queríamos al principio"

Jorge Herrero fue uno de los rutilantes fichajes de Edu Villegas para la presente temporada. Pieza clave en el centro del campo del Xerez Deportivo FC, futbolista con una amplia experiencia en Segunda División B en equipos como Racing Portuense, Balona, Jerez Industrial Villanovense, Atlético Sanluqueño y San Fernando e indiscutible para Pepe Masegosa.

El centrocampista jerezano apuesta por el ascenso a Tercera División y hace balance de la primera vuelta, a la que le queda el partido en Coria donde los azulinos llegarán líderes con tres puntos de ventaja sobre los sevillanos. "A falta de Coria y pase lo que pase en ese partido debemos estar contentos porque creo que estamos donde queríamos al principio, en los puestos de arriba y con una pequeña ventaja sobre el tercero y el cuarto. Luego, el liderato yo creo que es algo secundario. Aunque la próxima semana nos lo vamos a jugar con el Coria, creo que lo importante es despegarse del tercer y cuarto puesto", admite el centrocampista.

El liderato es secundario, lo más importante es despegarse del tercero y del cuarto"Somos los primeros en poner el listón alto, queremos ganar todos los partidos y de la forma más holgada posible"

Seis puntos sobre Conil y Antoniano es una buena renta pero Herrero asegura que no hay que confiarse en exceso: "Son sólo dos partidos y hay que seguir sin bajar el pie del acelerador. Hay que sacar lo positivo y ser optimistas de cara a la segunda vuelta. Aunque perdimos contra los equipos de arriba, la lectura es que perdimos en sus campos y ahora son ellos los que tienen que venir a Chapín, así que en esos duelos individualidades podemos darle un vuelco a esa estadística. Si conseguimos mejorar con los equipos de arriba, mejorar fuera y seguimos mostrándonos fuertes en nuestro campo creo que podemos hacer una segunda vuelta incluso mejor que la primera".

Si el Xerez DFC ha hecho una primera vuelta sobresaliente en casa, el lunar ha estado fuera de casa, cayendo en Pozoblanco, Conil y Lebrija. "En casa tenemos números impecables, así que obviamente es lo más positivo. En casa hemos sido muy fuertes, hemos sabido ganar de todas las maneras: comenzando ganando y también remontando partidos. También hemos conseguido puntos importantes fuera como en San Roque, un campo donde muy pocos equipos van a conseguir puntuar y nosotros ganamos. Después perdimos con equipos de arriba pero es complicado porque los rivales están ultramotivados y no es fácil. Sabemos que tenemos que superar ese handicap e intentar dar nuestra mejor versión en cada partido", afirma.

Algún sector achaca al equipo poca brillantez en las victorias. Herrero analiza y considera que hay aún margen de mejora: "Las victorias no son deslumbrantes, no hay mucha diferencia de goles, se dice que no hay un gran juego, pero es que es complicado. Seguramente, si no se ganaran partidos el debate y la crítica estaría en eso y cuando se gana siempre hay que buscar un poco el borrón. Nosotros somos conscientes, pero también hemos tenido fases de buen juego pero sí es complicado mantener un nivel alto de juego y más en algunos campos que no están en muy buenas condiciones".

De cualquier forma, apunta que "la exigencia siempre es buena y los primeros que nos exigimos somos nosotros, individualmente y grupalmente. La competitividad y la exigencia siempre son positivas y somos los primeros que nos ponemos el listón alto y que pretendemos ganar todos los partidos y de la forma más holgada posible, pero también somos conscientes de que enfrente hay un rival. Yo todavía no he visto a ningún equipo que, entre comillas, sea una banda. Todos los que han jugado contra nosotros han sido buenos equipos, cada uno con sus armas, bien trabajados. El último partido fue contra el Montilla, penúltimo clasificado, y vi a un equipo superbien colocado en el campo que, obviamente en Chapín vino un poco más a la defensiva, pero nos costó mucho superar esa primera línea de presión, que lo hacía muy bien. Los rivales contra nosotros mantienen la concentración durante los 90 minutos y por eso a veces nos cuesta tanto", señala.

El último partido de la primera vuelta es en Coria, contra el segundo y con el liderato en juego. Ganar allí sería dar un golpe en la mesa. Jorge Herrero opina que "puede ser un termómetro de cómo estamos madurando. Somos conscientes de los errores que hemos cometido fuera de casa y sabemos de antemano lo que nos vamos a encontrar en Coria: un gran ambiente en el campo y un gran equipo, con jugadores de allí de Sevilla, que tienen experiencia en Tercera División o incluso en Segunda División B, un equipo con calidad y un entrenador que conoce categorías superiores. Llevan una gran dinámica pero nosotros pretendemos ser más sólidos fuera de casa contra este tipo de equipos que se supone que van a estar en la parte alta".

Al año 2018 le pide "el ascenso y que disfrutemos en el camino, que también es importante. Si es con buen juego, pues mejor, pero si no que sea con victorias". Y personalmente admite que se encuentra en un gran momento: "La temporada pasada no jugué mucho en el San Fernando y ahora me encuentro mejor. Venía de tener una lesión de pubalgia que es complicada pero la verdad es que el cuerpo está respondiendo y estoy disfrutando de muchos minutos. Estoy contento".