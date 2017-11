José Ángel: "Debutar en el equipo de mi vida tan joven es un sueño"

José Ángel, guardameta juvenil del XCD, debutó el pasado domingo en Arcos por la lesión de Álex y el portero, de 17 años, no olvidará nunca la experiencia. "Cuando me dijo Vicente Vargas que tenía que salir estaba muy nervioso. Debutar tan joven en el equipo de mi vida, en una gran categoría como Tercera División y al lado de excelentes futbolistas como Polaco, Joselito Vega o Borrego, entre otros, es todo un sueño. Estaba en la banda muy tenso pero una vez que me coloqué en la portería me tranquilicé un poco más. Intenté hacerlo lo mejor posible y de esta manera poder devolverle al club la confianza que ha depositado en mí, era una gran responsabilidad", explica en la página web de club.

Vargas fue portero y antes de que saltara al terreno de juego le dio ánimos y le abrazó: "Eso para mí significó mucho, estaba muy nervioso y necesitaba tranquilizarme, fue el abrazo de un padre. A Vicente tengo que agradecerle muchísimas cosas, ese abrazo siempre lo recordaré como uno de los momentos más felices de mi vida". Además, matizó que cuando le llamó para que abandonase el Pueblo Nuevo "no me lo pensé, era una experiencia muy grande y el sueño de cualquier chaval. Trabajo día a día para mejorar. En un futuro a largo plazo me encantaría ser parte de la primera plantilla".