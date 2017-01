Juan Antonio: "Voy a continuar, ahora tengo mucha más ilusión que antes"

Juan Antonio Sánchez Franzón, entrenador del Xerez Deportivo FC, valoró de forma positiva el punto logrado en el Felipe del Valle ante el San José y dejó claro que no piensa marcharse, una vez que se le ha pasado el enfado por el punto que la Federación Andaluza le restó al club por incidentes de público.

Sobre el choque ante los sevillanos, apuntó: "Hemos hecho un buen partido, hemos sido superiores a un buen equipo como es el San José, que la pasada semana le ganó al Cádiz B. Hemos tenido ocasiones claras pero llevamos un par de partidos en los que el equipo no está afortunado de cara al gol. Aún así, insisto, el equipo ha hecho un buen encuentro".

Vengan o no vengan refuerzos, vamos a pelear y a conseguir nuestro objetivo, voy a muerte con este equipo"

Con este empate, se olvida la derrota en Conil y eso, bajo su punto de vista, era importante. "Cuando llevas tantos partidos sin perder como llevábamos nosotros y tropiezas, lo más importante es el siguiente partido. Lo ideal hubiese sido ganar pero el punto vale porque no entras en una dinámica negativa".

Este punto, de todos modos, no le vale para olvidarse del que le han restado. "El punto que nos ha quitado la Federación no se recupera, este es un punto sumado aparte. Yo comenté el otro día que es como si el encuentro de Cartaya, que fue my bueno, no valiera. A mí esto me parece absurdo. Me parece absurdo que te quiten un punto desde el punto de vista deportivo por una acción o por lo que sea y mucho más fuera de casa. Quién certifica que no se mete algún infiltrado en este tema, eso es muy complicado. Cuando juegas en casa sí eres responsable de todo porque tú controlas lo que pase allí, pero quitarte un punto por un acto fuera de casa me parece un error gravísimo".

De todos modos, el preparador isleño no habla "de mano negra, es un error gravísimo por parte de la Federación y también por parte de los clubes de aceptar eso. Evidentemente, esto es un tema que cuando la Federación lo tiene estipulado es porque los clubes lo han aceptado".

Sus declaraciones del pasado jueves armaron un gran revuelo. Él se muestra tranquilo. "Yo no sé si no me expliqué bien o mis palabras se han entendido de otra manera. Yo lo que quise decir fue que yo no he venido al Xerez DFC ni por dinero, a pesar de que el club está haciendo un esfuerzo porque para mí es lo comido ni por lo servido, ni por meritaje deportivo porque tampoco tengo edad. Yo no quiero engañar a la gente y lo que quería decir es que lo haría si perdiera la ilusión. Vine aquí con mucha ilusión y el otro día estaba quemadísimo y muy tocado pero también te digo otra cosa, los acontecimientos posteriores, todo lo que ha rodeado a todo esto, no solamente me ha servido para mantener la ilusión, sino que me la ha incrementado. Antes del partido ya estaba enormemente orgulloso de estar aquí y voy a muerte con este equipo. También hay un tema que se ha comentado y lo quiero aclarar, el tema de los futbolistas, el tema de que qué van a pensar. Yo hablo con ellos, le explico lo que hay y lo que voy a hacer. Ellos lo han demostrado, estaban plenamente convencidos de que voy a continuar".

También fue claro al explicar su situación con la junta directiva: "Imagino que unos directivos estarán de acuerdo con las declaraciones y otros, no. Oficialmente no ha habido nada pero es un tema complicado. Si analizas las declaraciones palabra por palabra no es tan complicado, tan difícil de entender. Yo dije que vine aquí con mucha ilusión y que si la perdía, me iría porque sería engañar a la gente después de haber confiado en mí. Pero también saben los jugadores que, pasara lo que pasara en este partido, mi idea era la de seguir con más ilusión que antes".

Por último, se refirió a la llegada de refuerzos. "Lo he comentado desde el principio, que hacían falta fichajes y que no habían llegado por un tema económico pero ahora no, ahora es que los jugadores que nos interesan quieran o no quieran venir, ahora no están muy convencidos de bajar una o dos categorías. La junta directiva y la dirección deportiva se están moviendo espectacularmente bien para conseguir esos jugadores y esperemos que lleguen. Si no llegan, voy a pelear lo mismo por este equipo y vamos a conseguir el mismo objetivo, aunque va a ser más complicado. Lo ideal es que vinieran y que conste que yo no he sido oportunista, los pedí el primer día, después de ganar un partido, después de ganar dos y también después de ganar tres, y no después de perder un partido como el de la semana pasada".