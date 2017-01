Juan Antonio no se fía del Xerez CD y resalta su nivel

Juan Antonio Sánchez Franzón, entrenador del Xerez DFC, valoró ayer de forma muy positiva la temporada que está realizando el Xerez CD, destacó el nivel de su plantilla y de su entrenador. Además, aseguró, en su rueda de prensa semanal en Indoor Jerez, que "están arriba por méritos propios, nadie les regaló nada" y explicó que espera "un partido igualado, como dice la clasificación en estos momentos, entre dos aspirantes al ascenso".

El técnico, de entrada, dejó claro que este partido "es uno más, intento transmitir a los jugadores lo que significa sólo desde el punto de vista deportivo. Es importante porque nos vamos a enfrentar a un equipo que está haciendo una muy buena temporada, que está en puestos de ascenso y sólo si ganamos nos podemos poner nosotros también en esa situación. Se trata de un partido no trascendental pero sí importante para el futuro de la competición".

Es un partido importante para los dos y será igualado, entre dos favoritos a conseguir el ascenso"

A la hora de valorar si el domingo hay en juego algo más que tres puntos, defiende "el plano deportivo, como ya he comentado antes. Es un partido ante un muy buen equipo, que tiene muy buenos jugadores, que tiene un muy buen entrenador, que está haciendo una muy buena temporada y que va a ser un rival muy difícil".

Tras el empate ante el San José, Juan Antonio afirma que sus jugadores "están bien. Nosotros estuvimos mal después del encuentro de Conil porque hicimos un mal partido pero el domingo estuvimos muy serios. El fútbol se mueve más por los resultados que por lo que has hecho y no tuvimos el premio de la victoria pero hicimos un buen partido ante un rival que acababa de ganarle al Cádiz B y esta semana nos va a pasar otra vez porque el Deportivo también le ganó al Cádiz B".

En las últimas jornadas, su equipo no ha visto puerta pero "no me preocupa porque el equipo crea muchas ocasiones y acabará materializándolas, lo que me preocupa es el rival, que insisto, tiene un buen equipo, con un buen entrenador y que sabe a lo que juega. Ahora, jugamos en casa y el triunfo ante el Pozoblanco creo que nos liberó un poco en el sentido de que también es capaz de ganar aquí".

Y es que el isleño entiende que "Chapín debería favorecernos pero en fútbol todo es relativo. Nosotros, cuando salimos de Chapín por la resiembra y nos fuimos al campo del Rota, que es más estrecho, hicimos dos buenos partidos y le ganamos al Ciudad de Lucena y al Puente Genil. La teoría dice que sí nos beneficia pero la práctica es otra cosa. Jugamos y entrenamos allí y en ese aspecto tenemos que tener cierta ventaja".

El partido es complicado para la afición. Sobre ese punto, matiza: "En ese sentido, tengo la ventaja de vivir en San Fernando, no conozco mucho lo que ha pasado aquí y estoy intentado transmitir eso a los jugadores. Mi realidad es únicamente el aspecto deportivo y es el que transmito a los jugadores. Les destaco que nos vamos a medir a un equipo que está arriba por méritos propios, nadie les ha regalado absolutamente nada, tienen algunos futbolistas a los que les tengo aprecio porque les he tenido y forman un buen bloque tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista colectivo".

Sánchez Franzón también espera que a sus jugadores no les afecte "lo que pueda suponer el partido más allá de lo deportivo. La impresión que tengo es que el encuentro es importante por lo que he dicho antes, nos vamos a medir a un equipo que está en ascenso, pero ya está. Luego, cada jugador tendrá su opinión pero no creo que influya a nivel colectivo".

En un derbi se suele decir casi siempre que no hay favoritos. El preparador xerecista entiende que "ahora mismo, no creo que ningún equipo tenga mucha ventaja sobre el otro. Hay aspectos que nos pueden beneficiar a nosotros, como el campo, y otros a ellos, que llegan después de una victoria ante el líder y con una moral pletórica. Va a ser un partido igualado, como indica la clasificación, entre dos favoritos a conseguir el ascenso. Nosotros tenemos el objetivo de pelear por el ascenso y es lo que estamos haciendo, lo que yo no puedo decir es que vamos a ascender seguro porque eso sería vender humo. Es cierto que si ganan se van a seis puntos pero tampoco sería decisivo. Aún así, como sólo pienso en ganar no me paro ahora a valorar qué puede pasar. El partido es importante para los dos".