Juan Antonio: "El ascenso está más difícil, esto ha sido un palo"

Juan Antonio, técnico del Xerez DFC no esperaba el revés ante el Estrella. Su cara lo decía todo en la sala de prensa. Además, acabó el partido con secuelas de la caída que sufrió tras el choque con Toni, jugador del cuadro sevillano que le arrolló al intentar llegar a un balón en la banda. Terminó con un corte en la pierna a la altura de la tibia y con problemas en la espalda.

De entrada, resaltó: "Las sensaciones en estos momentos son jodidas porque hemos realizado una grandísima primera parte, en la que hemos podido sentenciar pero no fue así y en la segunda parte por dos desapliques absurdos hemos perdido dos puntos. Creo que ha sido una pena porque merecimos mucho más".

El empate es injusto, merecimos más en la primera parte, la clave estuvo en el penalti que no fue para nada"

El XDFC cambió bastante tras el 2-1 y le isleño lo admite: "Todos los entrenadores sabemos que el 2-0 es un resultado engañoso y la clave ha estado ahí, en el 2-1. Creo que no ha sido penalti y, en cambio, en la primera parte sí hubo uno claro a Javi Tamayo. Al equipo en ese momento le entró cierta sensación de miedo pero luego creamos ocasiones. El hecho de tener que cambiar a Copero, por culpa de la alergia, también influyó, aunque eso no quiere decir que Goma haya estado mal, aunque es un jugador de otras características. A Guille le pasó lo mismo, también nos pidió el cambio. Son gente importante que no pudo acabar".

Sánchez Franzón también lamentó las ocasiones falladas. "En fútbol, cuando perdonas, te acaban haciendo daño y es lo que ha pasado. Si la primera parte hubiese terminado 3-0 o 4-0 a nadie le hubiese extrañado. Y no fue así, las claves fueron el penalti, que no fue, y encajar tan rápido el 2-1. De haber sido capaces de aguantar más ese resultado, el partido estaba más abierto para más goles de nuestra parte pero no fue así, en dos desapliques se nos ha jodido el partido".

Los dos goles del Estrella llegaron por la izquierda. El preparador xerecista no cree que se debieran al cambio de Álvaro, "que estaba llegando pero no centrando bien" por Benítez. "Son cosas del fútbol. En la jugada del primer gol es cierto que podía haber dado un pelotazo pero no hay que achacarle nada a nadie".

En cuanto al ascenso, lógicamente, subrayó que "lo tenemos mucho más complicado, eso no lo puede negar nadie pero este equipo merece el crédito de al menos seguir intentándolo. El vestuario ahora mismo está muy jodido, está muy tocado. El partido era importante, habíamos hecho lo más difícil en un partido de estas características y te quedas con la miel en los labios porque te lo quitan en el último momento. Esto es fútbol, mañana estarán mejor, el martes también y el miércoles ya estarán listos para el partido en Lucena".

Una cita la de la próxima semana que aún se hace más importante "con este empate. Llegábamos con déficit de puntos y después de esta jornada aún más. Sólo nos queda ganar al Ciudad de Lucena para quedarnos a un punto y ganarles la diferencia de goles. Vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando pero, evidentemente, es mucho más complicado que antes, decir lo contrario sería negar la realidad. De todos modos, tengo esperanza y fe, el equipo lo va a seguir intentando. Esto cambia mucho de un domingo a otro, pero quedan 24 puntos. Tendríamos que hacer unos números muy buenos, los mismos que hicimos cuando yo llegué, que ganamos estos cuatro partidos seguidos. Ganamos doce puntos y con esos registros podemos estar ahí porque hay enfrentamientos directos y, insisto, todavía no está todo perdido, quedan opciones".