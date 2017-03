Juan Antonio: "Hemos bajado los brazos con el 2-1"

Juan Antonio Sánchez Franzón, entrenador del Xerez DFC, lamentó la derrota en Lora: "La valoración resultada complicada; creo que hacemos una muy buena primera parte, que podemos irnos con ventaja en el marcador, creo que hacemos muy buen inicio de la segunda parte y es verdad que cuando nos hacen el 2-1 hemos bajado un poquito los brazos. Eso es un poco la definición. hasta ese momento creo que habíamos hecho un muy buen partido y a partir de ese momento nos hemos vuelto locos, hemos querido un poco hacer cada uno la guerra por nuestra cuenta y la última media hora ha sido decepcionante".

El técnico local consideró justo el resultado: "Todas las declaraciones que escucho al entrenador siempre considera justo el resultado, no tiene la menor importancia que él lo considere justo, me parece bien. Yo no hablo de justicia o injusticia, yo hablo de que en la primera parte el equipo estuvo bien, muy bien, creó ocasiones de gol y prácticamente la única que llegan, cometemos un error y nos hacen gol. Empezamos la segunda parte muy bien, realmente fenomenal. Empatamos, hacemos lo más difícil y a las primeras de cambio nos enchufan uno por la escuadra. Y a partir de ahí sí estoy decepcionado de todos nosotros porque creo que no teníamos que haber arrojado la toalla y la verdad es que arrojamos la toalla".

Al equipo azulino solo le queda apretar los dientes y seguir luchando, como explicaba Juan Antonio: "Claro, es que ahora mismo después de perder 4-2, en estas circunstancias es difícil vender otra cosa. Simplemente que el domingo hay partido, que es la única ventaja que tenemos ahora mismo para resarcirnos un poquito de esto, intentar ganar el domingo".