Juan Antonio: "No estamos en una dinámica positiva y se nota

Juan Antonio Sánchez Franzón, entrenador del Xerez Deportivo FC, lamentó el empate por las ocasiones perdidas y reconoció que su equipo, con tres empates seguidos, no está en su mejor momento: "Creo que el equipo ha hecho méritos para ganar el partido, no es normal que en un partido de fuera tú hagas tres o cuatro palos, crees ocasiones de gol y ellos practicamente en la primera ocasión que se acercan nos hacen gol. Ahora mismo no estamos en una dinámica positiva y se nota, pero creo que el equipo ha hecho méritos suficientes para ganar el partido".

Sobre lo que le pasó al equipo para no sumar los tres puntos, el preparador isleño dijo que "en el fútbol muchas veces encontrar explicaciones es complicado: los que estamos dentro del fútbol intentamos encontrar explicaciones digamos un poco técnico tácticas y morales pero en el fútbol yo pienso que eso es vender humo, es decir: de todo lo que tú digas, más allá de lo meramente que vea la gente, es vender humo. En el fútbol la única solución que queda es el trabajo y tener un poquito más de acierto de cara al gol porque no es normal, vuelvo a repetir, que en un partido fuera de casa tú crees tantas ocasiones de gol y te vayas con un empate únicamente".

En el tramo final y tras el empate, el Xerez DFC pudo ganar pero también perder y de nuevo volvió a aparecer la mano salvadora de Edu Villegas: "Prácticamente en los últimos minutos era un correcalles, porque el empate no era un buen resultado para nosotros y te tienes que arriesgar, y cuando tú arriesgas, ciertamente, creamos una ocasión nosotros pero crean una ocasión ellos. Es verdad la gran parada de Edu y también es verdad que nos pitan un fuera de juego de Copero que yo creo que no es fuera de juego en absoluto. Yo creo que en los últimos minutos ya era un poco a cara o cruz, que a los entrenadores no nos gusta pero que en momentos determinados no hay más remedio que hacer".

Pero no caben más lamentaciones sino pensar en el próximo choque, contra el Chiclana en Chapín: "En el fútbol lo único que te queda es la revancha del partido siguiente. Es verdad que nosotros, después de tres empates, no estamos bien, sería un poco engañar a la gente. Creo que el equipo ha mejorado mucho en cuanto a intensidad, en cuanto a juego, en cuanto a este tipo de campo, y los jugadores han dado de sí todo lo que han podido. Es decir, yo no puedo tener ninguna queja de los futbolistas porque la verdad es que la han peleado, con más o menos acierto en momentos determinados, pero sin queja ninguna en cuanto a ese tema".