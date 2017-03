Juan Antonio: "Este encuentro es importante pero no decisivo"

El Xerez Deportivo FC afronta ante el Cádiz B en Chapín uno de los encuentros más importantes de la temporada, en el que hay algo más que tres puntos en juego por la situación en la tabla del equipo. Juan Antonio Sánchez Franzón, curtido en mil batallas, lo afronta tranquilo, convencido de sacarlo adelante y pide apoyo a la afición. No piensa en su futuro y tampoco se plantea qué puede suponer una derrota y aclara que "mi futuro no es lo importante, mi cargo siempre está a disposición del club".

-¿Cómo ha transcurrido la semana tras el palo de Lora?

"Estos jugadores han perdido sólo dos veces conmigo y en casa no lo han hecho, merecen la confianza de la afición"

-Fue dura al principio, ya que tuvimos que recuperar moralmente a los jugadores, ahora ya estamos centrados en el domingo. La derrota del otro día fue tremendamente injusta, es una de esas cosas del fútbol que no explicas. No es normal que nos tiren tres veces a portería y nos hagan cuatro golazos, en los que no tuvo culpa Edu. No es lógico en esta categoría que se te presenten tres ocasiones y en las tres te la metan por la escuadra. El equipo tuvo ocasiones y no las aprovechó. Fue un palo muy grande, fue frustrante, fue un resultado anormal, hacia mucho tiempo que no me sentía tan mal. Perdí con el Conil y lo más justo hubiese sido el empate, aunque también me quedo con que el equipo no respondió pero es que en Lora sí lo hizo, lo acusó al final después de encajar tantos golpes.

-¿El derbi frente al Cádiz B es un partido más?

-Es importante pero no decisivo, aún quedarían diez jornadas para. Es ante el mejor equipo de la categoría y, además, nosotros venimos de una derrota dolorosa. El partido es difícil pero después de lo del otro día también es una buena noticia tener que disputar un encuentro de estas características. La semana pasada decíamos que el encuentro de Lora era decisivo, perdimos y seguimos a la misma distancia del ascenso pero sí que es cierto que es importante. Numéricamente es importante y psciológicamente, también. Ganar al líder sería un factor importante para el equipo.

-¿Qué espera del Xerez DFC en este compromiso?

-Creo que los aficionados tienen que tener confianza en estos jugadores. En las últimas dieciocho jornadas, este equipo sólo ha perdido dos partidos conmigo y en casa no pierde desde la primera vuelta. Insisto, los jugadores se merecen la confianza. Tengo una idea de lo que puede hacer mi equipo y de lo que puede hacer el Cádiz B. Si el equipo mantiene el nivel del día del Chiclana o de otros partidos en casa, podemos conseguir la victoria.

-¿Tiene puntos débiles el líder?

-Por supuesto, como cualquier equipo de esta categoría, aunque también es cierto que tiene menos porque es muy bueno. Durante la semana estamos trabajando ese tema para intentar hacerle daño.

-¿Se juega usted el puesto en este partido ante la afición?

-¿Qué es jugársela? Yo cada domingo tengo la sensación de que me la juego. Eso no tiene importancia. Yo siempre pienso antes de un partido que voy a ganar, así que no me la juego. De todos modos, los entrenadores sabemos qué significan las derrotas. Mi futuro aquí es lo menos importante, mi cargo siempre está a disposición de la junta directiva. Sería rácano por mi parte aferrarme al cargo, me iría y sin reclamar nada. Insisto, siempre pienso en ganar antes de un partido y no en mi futuro.

-¿Se sigue sintiendo respaldado por todos los estamentos del club?

-Totalmente y también vuelvo a repetir lo que ya he comentado en más de una ocasión. Las críticas de los aficionados y de los medios de comunicación las acepto y las entiendo, no hay problemas. Tengo el respaldo del presidente y sólo he tenido dificultades con dos directivos, que a última hora me han dado su explicación y la he entendido, me quedo con la experiencia, ha quedado todo aclarado, ya sé de dónde venía el problema. Me siento respaldado y cómodo en este equipo en todos los aspectos pero también lo que es cierto es que los entrenadores dependemos de los resultados.

-¿Le puede pesar a sus futbolistas la presión de jugar en Chapín tras la derrota en Lora?

-Creo que eso lo hemos superado, desde que yo estoy aquí no hemos perdido en casa. Siempre decía que Chapín tenía que sumar, no restar y el equipo lo ha superado. El problema puede ser deportivo, nos enfrentamos al mejor equipo de la categoría porque la clasificación así lo indica y es, digamos, el único profesional de la categoría. Los demás equipos podemos tener problemas a la hora de entrenar por trabajo, ellos no. Además, es un filial atípico porque tiene la calidad individual que se le supone a cualquier filial y, aparte, tiene un trabajo colectivo espléndido a consecuencia de un trabajo extraordinario de Mere y Raúl López. Es el partido más difícil para nosotros pero también el más bonito. He tenido a Mere de jugador y a Raúl y estoy totalmente convencido de que en un futuro cercano Mere va a ser el entrenador del Cádiz, tiene capacidad y tiene conocimientos. Desde que era jugador, ya era de esos futbolistas a los que se les notaba que iba para entrenador y lo está demostrando. A los dos les tengo un gran cariño. El Cádiz B juega de maravillas pero una vez que empiece el partido, a mí lo que me importa es el Xerez, me olvido de sentimentalismos.

-¿Piensa en el calendario que le resta a su equipo?

-Rotundamente no, sólo pienso en ganar el domingo y luego ya veremos qué pasa. Quedan muchos partidos y no quiero pararme a hacer cuentas que puedan desviar mi atención.

-¿Qué le pide a la afición de cara a este choque?

-Apoyo total, los jugadores se merecen su respaldo desde el minuto uno. Es cierto que lo de Lora fue un palo porque fue mucha gente de aquí a ver el encuentro. Ya he explicado que el equipo hizo méritos para ganar pero no se consiguió y eso causó tristeza entre la afición. Estamos todos en el mismo barco y ojalá tengamos, como siempre el apoyo de todos para sacar el partido adelante.