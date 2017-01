Juan Antonio: "Estuvimos mal, nos superaron en todo"

Juan Antonio Sánchez Franzón, preparador del Xerez Deportivo FC, encajó su primera derrota en el banquillo azulino resignado y no dudó al afirmar que “el Conil ha ganado de forma justa, creo que ha sido superior a nosotros en todos los aspectos y nada más, no hay que buscar justificaciones. Han sido superiores, se lo han merecido y hay que felicitarles. No entramos nunca en el partido y un ejemplo lo tenemos en los últimos cinco minutos. Teníamos que jugar en campo contrario y terminamos en nuestra área. Insisto, ha sido un partido por nuestra parte muy malo, en el que ellos han sido muy superiores en todos los aspectos, nos ha faltado absolutamente de todo. Lo he repetido en numerosas ocasiones antes de perder este primer partido, nosotros si no somos un equipo intenso en todos los aspectos somos un equipo muy vulgar”.El centrocampista David Orihuela no entró en la convocatoria y el técnico azulino aclara que “no sé si se ha notado o no que no ha estado. El fútbol siempre se juzga a posteriori. Yo tomo la decisión de que no juegue Orihuela y, a posteriori, como el equipo ha perdido y no ha jugado bien evidentemente puede parecer un error pero yo estoy absolutamente convencido de que no lo es”.Goma fue sustituido a falta de veinte minutos para el final del choque. Juan Antonio explica que “lo saqué del campo porque buscaba más el último pase con Copero. Con la situación en punta de Javi y Goma es verdad que estábamos disputando más pelotas pero ninguna era clara y lo que buscábamos era un futbolista por detrás que diera ese pase a Javi Tamayo o Biri cuando le dimos la oportunidad, esa fue la intención del cambio”.Con esta derrota, que llega tras seis victorias y dos empates, se corta una racha “muy buena de resultados. Todos sabíamos que teníamos que perder, ojalá se repita otra racha exactamente igual pero a mí lo que me deja dudas es el partido que ha hecho el equipo. Tú puedes perder teniendo ambición, con las ideas claras pero a nosotros nos ha faltado absolutamente de todo. Me preocupa más la derrota por cómo ha sido que por la derrota en sí”.Para tapar las carencias mostradas en Conil, el preparador isleño tiene claro que su equipo “tiene que ser intenso en todos los aspectos, en el táctico, en el físico y también en el de contacto. Si no hacemos eso, somos vulgares. De todos modos, en estos ocho partidos que yo llevo aquí, este es el único encuentro en el que nos ha faltado de todo en los noventa minutos o en casi los cien que ha durado este partido. Han habido otros encuentros en los que nos hemos despistado quince minutos o diez, pero aquí nos ha faltado todo en todo momento. El equipo no ha entrado en el partido”.Sobre los refuerzos que lleva esperando desde que llegó, detalló: “Hay muchas limitaciones a la hora de firmar. El aspecto económico influye por encima de todo y me tengo que someter a las normas. Yo ya dije hace mucho tiempo lo que el equipo necesita pero sé también las urgencias económicas que tiene el equipo y lo tengo que aceptar. Pienso que el equipo necesita cosas, lo decía cuando estábamos ganando y sigo pensando lo mismo”.El próximo fin de semana arranca la segunda vuelta, con un tramo de calendario, a priori, asequible para el Xerez DFC. Juan Antonio no se fía ya de nada ni de nadie: “El calendario puede que sea ahora más fácil pero no vale confiarse, en la primera vuelta el equipo perdió las opciones de estar arriba en estos compromisos. Todo está bastante igualado. Hubiese sido importante ganar pero no ha ido así y ahora cada partido va a ser una guerra. Vamos el domingo a San José y ellos acaban de ganarle al Cádiz B, nos va a costar todo la misma vida”.