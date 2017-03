Juan Antonio mira de frente

Juan Antonio Sánchez Franzón, técnico del Xerez Deportivo FC curtido en mil batallas, quiso cerrar ayer la polémica abierta la pasada semana con algunos directivos del club azulino que contactaron con determinados futbolistas de la plantilla para sondear una posible destitución del entrenador. Juan Antonio, al que no le gustaron ni las preguntas de esos directivos a los futbolistas ni la forma de hacerlas, dejó patente su malestar la pasada semana en la rueda de prensa previa al partido con el Chiclana y ayer, de nuevo en Indoor Jerez, dio por zanjada la polémica, o al menos eso espera el preparador isleño, que tras el entrenamiento tenía previsto verse las caras con estos directivos en un acto de convivencia entre la directiva y la plantilla.

El entrenador del Xerez DFC explicó que de toda la polémica suscitada prefiere quedarse con lo que haya tenido de positivo, como fue la respuesta de la plantilla a su posible destitución en el partido contra el Chiclana: "Lo que sí me sirve es de experiencia. Creo que de estas situaciones tienes que sacar lo positivo. Yo creo que he sacado lo positivo de esta pasada semana, incluso del tema que se lió, creo que lo he explotado bien aunque sea inmodestia decirlo, lo del tema con los jugadores, que es un poco lo que a mí me interesa. Creo que el equipo el otro día salió muy bien, salió mentalizado, pero esta experiencia, el tiempo que esté aquí me va a valer. Me va a valer porque sé con quién puedo contar y con quién no".

"Que pasara esto me dejó descolocado, me pareció raro en un equipo serio como este"

Curtido en varios banquillos, el preparador isleño reconocía que una situación similar no le había pasado antes en toda su carrera de entrenador: "Nunca. Jamás. En mi vida, jamás. Llevo 30 años entrenando. Por eso me ha parecido tan raro y sobre todo en un equipo tan serio como este. Un equipo que desde que llegué aquí me dio por encima de todo sensación de seriedad, y que pasara este tema la verdad es que me dejó un poquito descolocado. Pero bueno, yo creo que de todas las situaciones de la vida, y de la vida deportiva también, hay que sacar lo positivo, y he sacado también muchos aspectos positivos: el apoyo de muchísima gente, el apoyo de los aficionados, de la gente del club, de muchísima gente, de los jugadores... Me sirve de experiencia mientras esté aquí".

Por todo lo ocurrido días atrás y el balsámico triunfo ante el Chiclana del pasado domingo, esta semana ha sido bien distinta a la anterior para el técnico xerecista y para todo el equipo: "He tenido que hablar mucho menos, mi garganta lo agradece, porque los triunfos dan tranquilidad, y ciertamente esta semana tengo que hablar menos con todos: con jugadores, directivos, incluso con aficionados tengo que hablar bastante menos".