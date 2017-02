Juan Antonio: "La 2ª parte fue nefasta y yo soy el responsable"

Juan Antonio Sánchez Franzón, entrenador del Xerez DFC, se mostró bastante crítico tras el empate a cero cosechado ante la Roteña en Chapín. No puso paños calientes al mal partido realizado por su equipo, se responsabilizó de la derrota y no ocultó que este resbalón supone un importante paso atrás en sus aspiraciones.

De entrada, el preparador isleño destacó: "En la primera parte, aunque el juego fue discontinuo, jugamos más o menos bien pero en la segunda parte jugamos muy mal y no hay excusas. La segunda parte ha sido nefasta por nuestra parte, hemos querido llegar excesivamente rápido y nos ha faltado todo. Ya lo he comentado, en la primera parte, aunque de manera intermitente, el equipo mantuvo el tono".

Tras el espectáculo del segundo tiempo es utópico decir que vamos a recuperar estos dos puntos en otro campo"

Sánchez Franzón, que defiende que Chapín debe ser un fortín y un escenario en el equipo debe jugar bien, no cree que "el mal partido se deba a la presión de jugar aquí. El fútbol es cuestión de intensidad y de calidad y nosotros en la segunda parte no hemos tenido ni intensidad ni calidad. Cuando tú no tienes esas dos cosas, evidentemente, es muy complicado ganar a cualquier equipo".

Los resultados de los equipos que marchan en la parte alta, además tampoco ayudaron, y los azulinos se quedan ahora quintos a dos puntos del Xerez CD, que es tercero y marca los puestos de ascenso a Tercera. "El fútbol es así, hace un par de jornadas sucedió todo lo contrario. El problema no está en los demás, el problema somos nosotros. Hemos dado una muy mala imagen y el principal responsable es el entrenador. Cuando comento esto, no es por descargar la culpa de los jugadores. Yo comento lo que he visto, que imagino será lo que ha visto todo el mundo".

Además, hasta se mostró compresivo con los pitos por parte de la afición. "Los entiendo totalmente. Si yo vengo al fútbol en una tarde así y veo el espectáculo que hemos dado en la segunda parte, evidentemente, yo pitaría a los jugadores y al entrenador".

Juan Antonio quería sumar ocho de ocho en los partidos que restan en Chapín. En la primera de las citas importantes, lamenta "el revés. Hemos perdido dos puntos que no van a volver, es la auténtica realidad. Además, después del espectáculo entre comillas que hemos ofrecido en el segundo tiempo es utópico por mi parte decir que vamos a recuperar estos dos puntos en otro lado. Ahora mismo, sólo nos queda empezar a trabajar a partir de mañana para levantar la situación porque hemos dado un paso atrás muy importante en todos los sentidos, no sólo en el plano clasificatorio, también en el aspecto de credibilidad nuestra".

En la segunda parte, el técnico azulino movió banquillo buscando "tener más superioridad en las bandas. En la primera parte llegamos bien pero cuando centramos no encontramos rematador. La idea era la de colocar por dentro a Cuenca y a Benítez para que cuando centrásemos no estuviesen solos Guille y Tamayo pero no ha dado resultado y el culpable es el entrenador. He intentado buscar la mejor solución pero no la he encontrado".

Por último, el máximo responsable técnico del cuadro xerecista destacó la actuación de Edu Villegas, clave con dos excelentes intervenciones, una en cada tiempo. "Es muy difícil para un portero hacer ese tipo de paradas cuando tiene poco trabajo. Hoy el punto que hemos logrado es gracias a Edu Villegas, que ha estado muy acertado en las dos acciones en las que ha tenido que intervenir. En frío eso es bastante complicado".