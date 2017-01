Juan Antonio se queda un mes sin Goma

Laura Álvarez: "El retraso en el convenio se ha debido sólo a un tema administrativo"

Laura Álvarez, delegada de Deportes, defendió ayer la transparencia con la que ha actuado su Delegación para renovar el acuerdo de colaboración con el Xerez DFC para el uso del Anexo y de Chapín. Álvarez, que asegura no tener constancia de la denuncia ante la Fiscalía presentada por la Asociación ‘Afición Xerecista’, subrayó en la Cadena Ser: “No me dedico a saber los desplazamientos de Juan Miguel Becerra, así que no sé si han denunciado. Nosotros estamos trabajando desde el mes de mayo, el convenio se extinguió entonces y toda la documentación está en intervención desde el mes de agosto porque la normativa de convenios ha cambiado durante el verano y el expediente ha tenido que ser completado. Los trámites legales son totalmente claros y transparentes y se cumple con toda la legalidad y así se lo hice saber el otro día al presidente del FC. Esta delegada está tranquila y orgullosa porque nos hemos encontrado una vía para poder conveniar el uso de unas instalaciones públicas y vamos a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo hasta ahora”. También, apostilló la delegada que “estoy tranquila, es una entidad que ha cumplido con este Ayuntamiento, que no tiene deuda, que además por convocatoria tiene derecho al uso de Chapín y estamos buscando los resquicios para poder facilitarles el uso de estas instalaciones para el deporte de base. El tiempo que se ha estado utilizando el Anexo de Chapín sin convenio es sólo por un tema administrativo, no han habido ningún tipo de lecturas ni tampoco de ocultación, ahí está la documentación y es un expediente brillante”.