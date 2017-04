Juan Antonio: "El resultado es un paso atrás muy importante"

Juan Antonio Sánchez Franzón, entrenador del Xerez DFC, se mostró tremendamente decepcionado tras el encuentro que su equipo perdió ante el Ciudad de Lucena. De entrada, resaltó: "Me gustaría que el partido me lo explicaseis vosotros -por los periodistas presentes en la rueda de prensa- porque a mí me resulta complicado analizar cómo ha terminado 3-0 si tenemos en cuenta las oportunidades de gol en una y otra portería. Me parece totalmente increíble".

El preparador isleño añadió también que "la realidad es que hemos tirado a puertas más veces que ellos pero si te marcan un gol en el minuto 8, otro en el 44 y otro en el 50, es lo que soñamos todos los equipos y todos los entrenadores. Insisto, es difícil explicar cómo hemos perdido 3-0 si hemos tenido más ocasiones que el rival. El fútbol lo marcan los resultados y da igual la forma en la que ganas. Lo que importa es ganar o perder y mi equipo ha perdido aquí".

Quedan 21 puntos y no podemos renunciar a nada porque estamos a 7 y aquí se suelen dar resultados muy raros"

En cuanto a las ya remotas opciones de ascenso de su equipo, aclara que "todavía no podemos renunciar de forma total y absoluta a subir porque quedan veintiún puntos, estamos a siete y en esta categoría se dan resultados muy raros. De todos modos, sí que es un paso atrás importante y un palo duro también".

Bajo su punto de vista, el Ciudad de Lucena "no ha pasado por encima del Xerez DFC, en absoluto, ha pasado en cuanto al marcador pero nada más. Por el marcador, han pasado por encima pero nada más. Nosotros hemos tenido el balón pero ellos han tenido acierto de cara al gol. ¿Cuántas actuaciones ha tenido mi portero y cuántas Camacho? Pero es que el fútbol es eso, definir en las áreas y nosotros hemos cometido tres errores imperdonables en nuestra área que nos han costado tres goles y no hemos estado acertados arriba, eso es indiscutible. Es lo mismo que he comentado antes, lo que quiero decir es que me resulta complicado analizar el partido en bloque pero en cuanto a resultado han pasado por encima, eso está claro".

Del rival, Sánchez Franzón destacó que "es un gran equipo, el fútbol es gol, han marcado en los momentos claves y eso te facilita mucho el trabajo. Lo que no podemos negar es que el 3-0 está ahí. En la primera vuelta comenté después del 5-0 nuestro que el resultado había sido ficticio y ahora digo lo mismo. El que no haya visto el partido igual piensa que ha sido de dominio total y absoluto del Ciudad de Lucena y no es así, igual que el que no vio el partido de Rota".

La derrota les ha dejado "muy mal, especialmente a mí porque pensaba que el equipo estaba a un buen nivel y sabíamos cómo podíamos hacer daño aquí, creíamos que podíamos dar el pelotazo. Los jugadores lo captaron bien pero no hemos estado acertado en ninguna de las dos áreas y eso nos ha penalizado".

Por último, considera al Ciudad de Lucena un serio aspirante al ascenso, "tiene muchas opciones pero hay otros equipos que están también ahí con buena disposición y apretando bastante. En la primera vuelta, también se llevaron muchos partidos sin perder y luego tuvieron un retroceso. Tiene el camino digamos más claro, eso es indiscutible, pero quedan 21 puntos y 21 puntos en esta categoría son muchos. Es lo mismo que nos sucede a nosotros. Es difícil pensar en nuestra remontada pero tampoco podemos decir que no puede pasar mientras sea posible matemáticamente. Nosotros lo vamos a intentar y el equipo estará muy pendiente, aunque sin duda alguna, hay muchas menos posibilidades que antes de jugar el partido".