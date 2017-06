Juan Carlos Ramírez ya ejerce como nuevo director de la cantera del XDFC y tiene bastante trabajo por delante. De entrada, nada más aterrizar en el cargo está manteniendo tomas de contactos con los técnicos que pueden seguir al frente de sus respectivos equipos -la idea es la de tener dos por categoría- y la de buscar opciones para los banquillos que se han quedado libres, entre ellos el del juvenil A de Liga Nacional que hasta ahora ocupaba Romerito. Una de las opciones que baraja el club es la de apostar por Juan Luis Aguilocho, entrenador que el pasado curso se hizo cargo de la primera plantilla cuando Juan Antonio Sánchez Franzón fue destituido.

Ramírez también sabe ya que van a tener complicadísimo, por no decir imposible, sacar a competir la próxima temporada al XDFC B por el tema económico. Además, está pendiente de solventar, junto a Edu Villegas, la situación en la que va quedar la relación contractual de la entidad con el Estella, filial xerecista la pasada temporada y club con el que le restan dos temporadas más de contrato. Para haberse anulado la vinculación, una de las dos partes debió rescindirla de forma unilateral tres meses antes del final de Liga. De todos modos, las partes aún no se han sentado a negociar.

Ramírez, que también ha sido renovado por el FC Barcelona por cuarta temporada consecutiva como ojeador de la provincia de Cádiz, destaca que "me encuentro bastante contento por partida doble. Seguir en el Barça es un privilegio y mantenerme aquí en el XDFC junto a Edu Villegas, también. Este cargo no me pilla de nuevo porque ya lo he desempeñando y es un reto bonito y apasionante".

Bajo el punto de vista del técnico xerecista, "queda muchísimo trabajo por delante porque ya estamos casi en julio y el tiempo se nos viene encima. Necesitamos entrenadores y jugadores y también tenemos que negociar con el Estella, aunque en ese sentido es la junta directiva la que tiene que conducir ese tema".