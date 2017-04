Juan Carlos Ramírez, tan ilusionado como preocupado

La actualidad del Xerez Deportivo FC está marcada esta semana por los contrastes. La alegría por el triunfo del pasado domingo en Chapín frente al San Juan por un claro 3-0 que devolvió la calma al club se vio empañada por la lesión de rodilla de Javi Tamayo, uno de los pilares fundamentales de este equipo desde el inicio de temporada. Siendo optimistas, si todo queda en un simple esguince, sus problemas pueden quedar resueltos en un par de semanas pero si son más graves -menisco o ligamentos-, lamentablemente, hasta podría decir adiós a lo que resta de competición.

El delantero azulino, con la articulación bastante inflamada y con líquido todavía, será sometido el lunes a nuevas pruebas, una resonancia entre ellas, que ya deben confirmar el alcance exacto de su lesión.

Juan Carlos Ramírez, director deportivo azulino, apunta que "todos estamos fastidiados, todas las lesiones, por muy pequeñas que sean, afectan. Javi es de los futbolistas que no se quejan y desde el primer momento supimos que algo tenía porque él no pide el cambio tan fácilmente. Además, nos hemos encontrado con una semana atípica. Entre los días de fiesta y que él tiene la rodilla inflamada y con líquido, hasta el lunes no le van a poder hacer más pruebas, vamos a esperar y a ser optimista. Desgraciadamente, esto es la ley del fútbol, los jugadores siempre están expuestos a lesiones".

El domingo el Xerez DFC ganó y estima que "hizo lo que tenía que hacer. Después de la derrota en Lucena estábamos obligados a sumar los tres puntos. El equipo estuvo en la línea otros partidos en casa, marcamos pronto y eso nos facilitó las cosas, ayudó a que los futbolistas jugaran más sueltos y con menos nervios. Quedan seis encuentros y no hay absolutamente nada perdido, esto va a cambiar mucho de una jornada a otra de aquí al final porque hay muchos enfrentamientos directos. Nosotros jugamos el próximo domingo en Puente Genil y si somos capaces de ganar estaremos otra vez ahí con opciones. No hay que tirar la toalla ni muchísimo menos. El Salerm tiene un gran equipo, es de los mejores de la categoría pero le queda un calendario muy complicado y también estará presionado".

En el acta del pasado domingo, apareció el nombre de Paco Ramírez como segundo entrenador en lugar de Yiyi y el técnico xerecista defiende que "se trata de un error sin más, no hay que darle vueltas a ese tema pensando en situaciones extrañas. Que no debería de haber producido ese fallo pues sí, pero es que aquí se sacan las cosas de contexto muy rápido. Se debió a un error del delegado a la hora de entregar las fichas pero nosotros antes de empezar el partido ya hablamos con el árbitro y entregamos el DNI de Yiyi, le comentamos que no habíamos tenido tiempo de cambiar la ficha, que él ya era entrenador de la casa".