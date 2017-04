Juan Pedro puntualiza

Juan Pedro Ramos remitió un comunicado de prensa en el que matizó su presencia en el acto de presentación de la candidatura de Juan Bellido a la presidencia del Xerez Deportivo FC, puntualizando que su presencia fue para mostrar su apoyo pero que al tratarse de una candidatura y, por tanto, estar pendiente de unas elecciones, no quiere ni debe cerrarse ninguna puerta de cara al futuro.

La nota aclaratoria remitida a los medios dice así:

Juan Pedro deja claro que "aún no tengo decidido qué haré la próxima temporada"

Debido a mi aparición en rueda de prensa, donde presentaba su candidatura a la presidencia del Xerez Deportivo FC don Juan Bellido y para evitar malas interpretaciones, me gustaría manifestar públicamente:

1.- Que hasta el 30 de junio estoy comprometido con el Atco. Sanluqueño y pido disculpas a su directiva, aficionados, trabajadores, técnicos y jugadores si se han sentido ofendidos por mi aparición en dicha rueda de prensa.

2.- Que a día de hoy agradezco el interés mostrado por varias personas para contar conmigo en diferentes proyectos deportivos pero que aún no tengo decidido qué haré la próxima temporada.

Un cordial saludo.

Juan Pedro Ramos Sevilla

De esta forma, el Pirata quiere dejar claro que no tiene decidido su futuro de cara a la próxima temporada porque entre otras cosas Juan Bellido depende de unas elecciones, hay otra candidatura que también le ha sondeado -tal y como se publicó en nuestra edición de ayer- y su primera opción es el Sanluqueño por respeto al club que le dio la oportunidad hace dos temporadas, tal y como dijo a mediados de mes en la entrevista publicada en este periódico tras el ascenso de su equipo, el Sanluqueño juvenil, a División de Honor.

Así y como quiera que la candidatura de Juan Bellido -a la que Juan Pedro apoya y prueba de ello es su presencia el pasado lunes en el Sherry Park- está pendiente de elecciones, la vinculación del Pirata con el presidenciable no puede ser fija: "Ellos han sido los primeros en llamarme y estuve allí para apoyar esa candidatura pero no cierro puertas en ningún lado, si me sale algo interesante tengo que velar por mi futuro".