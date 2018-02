Lebrón: "No nos podemos relajar, hay que mantener esta dinámica para subir"

Pese a haber actuado durante buena parte de su carrera como lateral zurdo, esta temporada Lebrón lo ha jugado todo como central. Admite que "tanto en Tercera como en Segunda B había jugado de lateral izquierdo durante casi toda mi trayectoria pero desde que volví de Malasia hace cuatro temporadas siempre he actuado de central, es una posición en la que me siento muy cómodo, quizás también motivado por la experiencia y por la edad. Mi sitio natural ahora es el que ocupo en el centro de la defensa".

El XDFC está intratable en casa, ha ganado todos los partidos que ha disputado, y bajo el punto de vista del defensa sevillano esa trayectoria deben conservarla para tener más fácil su objetivo. "Un equipo para estar arriba siempre en casa tiene que ser fuerte, no debe dejar escapar ningún punto. De todos modos, eso no es fácil, lo que estamos haciendo es complicado porque cualquier detalle en un partido te cuesta un empate. Tanto fuera como en casa debemos sacar puntos, pero es cierto que amarrando todas las victorias en casa será mucho más fácil lograr el ascenso".

La plantilla ya está centrada en el choque en Chapín frente al San José, un conjunto que no atraviesa un buen momento y que está en la parte baja de la tabla, y ahí lo tiene claro, sabe que sólo les vale sumar de tres para evitar complicaciones: "Da igual la posición que ocupe el equipo al que nos enfrentamos, todos los rivales nos lo van a poner complicado porque todos se motivan contra nosotros y más cuando vienen aquí a Chapín, no nos podemos relajar y tenemos que mantener la dinámica que llevamos. Recuerdo el partido de allí, empatamos a uno y es un equipo con mucho juego, con buena salida del balón y seguro que nos lo pondrá muy difícil".

El defensa asegura que el equipo, después de ganar fuera el pasado fin de semana, ha ganado confianza y espera mantener los registros que les han permitido ser líderes. Destaca que "veníamos de une racha negativa fuera de casa y era muy importante la victoria en Cartaya. El equipo dio la cara, trabajamos muy bien durante la semana para no volver a cometer los errores de las anteriores salidas a Coria y El Viso. El domingo, aunque el rival nos lo puso complicado al principio porque se encerró bien atrás, supimos dominar la situación, aprender de los erres que habíamos cometido en otros partidos y en la segunda parte salimos con una marcha más y pudimos sumar los tres puntos".

bloc de notas

Sanciones

Un partido a Tamayo y otro a Sebas, del San José

El Comité de Competición de la Andaluza ha dado a conocer las sanciones de la pasada jornada y ha confirmado el partido de castigo al xerecista Javi Tamayo por acumulación de amonestaciones y también el que tiene Sebas, del San José, próximo rival de los azulinos. Además, con tres encuentros ha sido sancionado Dani Sánchez (Chiclana Ind.) y con uno Caro y Diego López (Algabeño), Luigi, Salva y Muñoz (Antoniano), Sancho (Pozoblanco), Oliveira (Olímpica), Bocanegra y Pereira (Cartaya), Alfonso y Caballero (Chiclana Ind.), Moisés y el técnico Montenegro (Ciudad Jardín), Alonso y el técnico Francis Acosta (Isla Cristina), Alcalde y Manu Cruzado (La Palma), Soto (Montilla) y Pineda (Viso).

Plan de trabajo

El defensa Álvaro continúa con molestias musculares

La plantilla del XDFC se ejercitó ayer en Chapín y sigue con su puesta a punto de cara al choque del domingo en casa ante el San José. Masegosa, que hoy ofrecerá su rueda de prensa habitual en la Real Escuela de Arte Ecuestre, ya trabaja en un once en el que no estará el castigado Javi Tamayo y sí Álex Expósito, que está saliendo desde el banquillo y que ha recuperado sensaciones en los dos últimos encuentros, especialmente después de anotar ante la Olímpica en Chapín. Los azulinos están pendientes de la recuperación o no del lateral izquierdo Álvaro, que continúa arrastrando algunos problemas musculares que ya le impidieron el pasado fin de semana viajar a Cartaya.