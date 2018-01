Liderato y Chapín obligan

Después de cerrar la primera vuelta con sabor agridulce -la alegría por proclamarse campeón de invierno contrastó con la decepción por la derrota en Coria-, el Xerez Deportivo FC inicia la segunda vuelta en Chapín, arropado por su afición, para iniciar ante el Algabeño la cuenta atrás hacia el final de la competición y su gran objetivo, el ascenso a Tercera División, meta para la que ha cruzado el ecuador en la mejor posición posible, en lo alto de la tabla y mirando a todos los adversarios por el retrovisor.

Pero la ventaja de los xerecistas no es para dormirse en los laureles y de hecho los azulinos defienden el liderato en esta jornada, a la que llegan empatados a puntos con un Coria que recibe al mediodía al Viso. Igualados con los cachorros de Puma, el equipo de Pepe Masegosa saca tres puntos al Conil, cuatro al Pozoblanco, cinco al San Roque, seis al Antoniano y siete al Isla Cristina, pelotón que parece peleará las plazas de ascenso, tres con permiso del Ceuta pero que pueden ser más dependiendo de ascensos y descensos de categorías superiores. Pero eso se sabrá en unos meses y el Xerez DFC no quiere dejar el ascenso en manos de terceros, lo que pasa por amarrar una de las dos primeras plazas. Y para mantener la privilegiada primera posición, los de Masegosa se han apoyado durante la primera vuelta en Chapín, donde no han dejado ni las migajas a los rivales: ocho victorias en otros tantos partidos, y seguir al copo de puntos en el estadio es el objetivo que tienen los azulinos en el envite de esta tarde, primero del año en casa, para seguir dando alegrías a su hinchada y quitarse el mal sabor de boca que se llevaron del Guadalquivir.

Juli Pendín, junto a Juanan, novedad en una convocatoria sin Adrián Martín y Pablo Bonomo

Para el Xerez DFC, el reto es mantener la racha en casa y responder tras la cuarta derrota de la temporada: tras las tres anteriores supo reaccionar con firmeza y venció en Chapín 3-1 al Estrella tras caer en Lebrija con el Antoniano, 2-0 a La Palma tras Pozoblanco y 1-0 al Isla Cristina después de Conil. Impronta y sello de campeón que conviene mantener a la espera de mejorar el bagaje en las salidas, que en esta segunda vuelta se antoja a priori menos complicada porque el equipo de Masegosa recibirá en Chapín a los cinco equipos que le siguen en la tabla, aunque cualquier favoritismo hay que demostrarlo en el campo.

Y para ello, Masegosa se ha quedado sin tres de las piezas con las que arrancó el curso: Cárdenas y Regalí se fueron cedidos en el parón navideño y esta semana ha dicho adiós Biri tras cuatro años en el club. Así, el técnico xerecista se ha quedado en la primera plantilla con 18 futbolistas, los justos para completar la convocatoria pero esta semana ha tenido que tirar del equipo juvenil porque Pablo Bonomo y Adrián Martín no han terminado de superar unas molestias que arrastran desde comienzos de semana y se han quedado fuera de la lista, en la que entran Juli Pendín, el hijo de nuestro líder Dani Pendín, y el delantero Juanan, que entrena con el primer equipo.

La lista de convocados la forman los porteros Camacho y Marrufo; los defensas Álex Padilla, Sergio Iglesias, Adri, Lebrón, Joaqui y Álvaro; los centrocampistas Jorge Herrero, Caballero, Barba y Juli Pendín; y los delanteros Antonio Bello, Cuenca, Álex Expósito, Javi Tamayo, Aziz y Juanan.