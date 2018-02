Luis Lara, la amenaza del Rota en ataque

El Xerez Deportivo FC tiene este domingo una complicada salida al Alcalde Navarro Flores donde le espera un Rota que cuenta en sus filas con algunos exazulinos, como Romerito, ahora en las funciones de entrenador, y de David Orihuela, que sigue impartiendo su clase en el centro del campo. También jugadores con pasado xerecista, como es el caso de Luis Lara, que militó en el Xerez CD B que logró el ascenso a la Primera Andaluza hace algunas temporadas con Paco Peña.

El ariete jerezano vive su tercera temporada en las filas del CD Rota y lleva siete goles después del que logró hace unos días al Coria que sirvió para empatar en casa del segundo clasificado. El punta acabó con una sobrecarga aunque asegura que "el partido del domingo no me lo pierdo por nada del mundo. Venía de tres partidos sin jugar por sanción y pedí el cambio porque me noté unas molestias". Lara afirma estar "como en casa" en el Rota, con el que anotó 20 goles la pasada campaña también en División de Honor, y advierte de que "el Xerez no se me da mal. El año pasado le hice tres goles en los dos partidos y esta temporada me perdí el partido de la primera vuelta por una sanción". Y es que si algo le está faltando es continuidad: "Entre sanciones y lesiones sólo he podido jugar doce partidos en los que he hecho 7 goles. Sería bonito acabar la temporada con 15", expresa.

Del partido del próximo domingo, adelanta que "es uno de esos que no se quiere perder nadie. Nosotros estamos bien en casa y se nos están dando mejor los equipos de la zona alta que los que están abajo. El Xerez va a subir seguro porque tiene un equipazo, con muchos jugadores de Segunda B, pero aquí va a sufrir seguro, o eso al menos es lo que nosotros esperamos".

El Rota tiene 24 puntos y está tres por encima del descenso. Luis Lara confía en salvar la categoría: "No va a ser fácil porque los equipos de abajo están apretando y aquí cualquiera te pinta la cara. Desde la llegada de Romerito hemos mejorado mucho, es un loco del fútbol, lo tiene todo estudiado al milímetro".