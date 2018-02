Masegosa "Ahora hay que ser más exigentes con el equipo"

Más información Bonomo y Marrufo, bajas para mañana y Carlos Cuenca es duda

El Xerez DFC disputa mañana en el Navarro Flores ante el Rota un partido complicado, ante un rival que lleva cinco jornadas sin perder y que de la mano de Romerito ha salido de los puestos de descenso. Pepe Masegosa, técnico azulino, sabe que el choque no va a ser fácil pero apela a la confianza que ha ganado su equipo tras tres triunfos consecutivos y espera lograr el cuarto, que supondría también vencer en dos salidas de forma consecutiva.

Bajo su punto de vista, el equipo está cumpliendo con el guión exigido: "Van pasando las jornadas y seguimos dentro del objetivo, como lo venimos haciendo desde el inicio de la competición. Como ya dije la pasada semana, la idea ahora es la de ser mucho más exigentes con el equipo, de ser poco confiados porque los rivales van necesitados y ven una oportunidad única en cuanto que van a ganar al primero. Ahora más que nunca tenemos que tener claras las bases en las que nos hemos apoyado para llegar hasta aquí, que no son otras que el esfuerzo, la constancia y la unión. Ese es un poco el mensaje que he querido que cale hondo esta semana en los jugadores, es lo que les he pretendido transmitir".

"El Rota ha cambiado mucho respecto al de la primera vuelta, suma cinco partidos sin perder y su autoestima es alta"

Bajo su punto de vista, "para sacar el partido de Rota adelante, fundamentalmente, hay ser que constantes en el esfuerzo, hay que seguir unidos y tener las ideas claras en cuanto a que las fisuras dentro del equipo o dentro del entorno nos perjudican. Somos un equipo que dependemos mucho de nosotros mismos y dentro de esa dependencia no podemos infravalorar a los rivales, es algo que repito en cada rueda de prensa y es algo que no me cansaré de hacer, creo que es una de las bases sobre las que nosotros podemos crecer, de ahí vienen mis palabras de que tenemos que exigirnos más. Exigirnos implica que tenemos que respetar al contrario. Luego, nos vamos a enfrentar a un equipo que viene de una racha buena, creo que son tres victorias y dos empates, y tienen que tener un grado de confianza alto y también tener autoestima, eso hace a los equipos más difíciles siempre".

En la primera vuelta en Chapín, el Rota empezó ganando, perdió al final y se quejó del arbitraje. Ese dato, ahora "no creo que influya, no tienen nada que ver las situaciones, la pasada temporada también creo que hubo tema. No siempre hay una relación directa entre un partido de hace cuatro meses y el que vamos a jugar ahora. No creo que tenga nada que ver. Ellos han cambiado bastante, han cambiado de entrenador, han cambiado de jugadores, han cambiado de dinámica y nosotros tampoco somos el mismo equipo, también hemos cambiado. No tiene que haber ese mismo ambiente que se respiró en el primer partido".

El Navarro Flores es de césped natural y tiene buenas dimensiones. El preparador xerecista considera que "eso es algo que beneficia a las características de mis jugadores, aunque eso no quiere decir tampoco nada, eso no quiere decir que vayamos a un campo de superficie y de dimensiones diferentes y no seamos capaces de ganar un partido porque lo vamos a hacer. Nuestra plantilla se montó pensando en jugar en Chapín y cuando nos encontramos un entorno o un terreno parecido al nuestro, sufrimos menos y más cómodos nos sentimos. Eso es algo que no nos perjudica, es evidente".

Volver a ganar fuera sería dar un golpe en la mesa casi definitivo y despejar las dudas que se generaron en su momento. "Tener dudas durante ciertos periodos no lo veo mal, lo veo normal, siempre y cuando esas dudas te hagan replantearte aspectos que se puedan mejorar para seguir creciendo. Esas dudas que se crearon en el entorno más que en el propio equipo en cuanto a la capacidad para poder sacar los partidos, creo que se han solventado con un crecimiento del equipo, el equipo es ahora más maduro, la gente ha crecido en cuanto a lo táctico y ha crecido en lo físico porque nos planteamos situaciones en las que veíamos que había mejorar y lo hemos hecho, primero en los entrenamientos y después en los partidos. Lo importante de ese parón en cuanto a reflexionar respecto a lo que nos estaba pasando es que sea prolongado, que no sea cuestión de una semana o de dos, sino que seamos capaces de alargarlo mucho en el tiempo, ojalá seamos capaces de prolongarlo hasta final de Liga. Si hay una nueva situación de duda pues tendremos que solucionarla igual que la que hemos pasado".