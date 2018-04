Masegosa: "El Conil es fuerte pero podemos ganarle en casa"

Pepe Masegosa, entrenador del XDFC, sabe que el encuentro de esta tarde ante el Conil no es uno para más su equipo ni para la afición, de ahí que tenga claro que el único resultado que les vale es ganar. Confía en su equipo y pide apoyo a los seguidores para sacarlo adelante.

La derrota en La Palma llegó de forma inesperada pero "lo que sucedió allí está pasado, eso ya no hay quién lo mueva, lo que sí podemos es hacer cosas para intentar aprender de las derrotas. De hecho, nosotros creo que hemos sido un equipo que hemos aprendido más de las derrotas que de las victorias, quizás porque con las derrotas nos hemos exigido más. Al final, el mensaje siempre ha sido el mismo, esto es un año largo, de mucho trabajo día a día, de mucha humildad, de exigirse, de esfuerzo... Eso ha sido innegociable y cada vez que hemos hecho eso hemos sacado buena rachas tanto de juego como de victorias".

Sobre el encuentro apunta: "Está claro que estamos ante un partido que se le puede poner el cartel de importante pero quiero darle cierta normalidad porque para que lleguen los partidos importantes es necesario antes haber hecho cosas importantes, haber ganado cinco, seis o siete partidos seguidos, haberte levantado después de una derrota... El partido es bonito pero, insisto, quiero darle cierta normalidad en cuanto a que la trayectoria del equipo es muy buena y vamos a seguir con ella seguro. Podemos ganar y mucho más en casa. No hemos cedido puntos".

Si el XDFC gana se quedará a las puertas de Tercera. El sevillano no quiere oír hablar de eso. "Llevamos tres semanas así y eso no va a ningún lado. El y si, y si, y si no va a ningún lado. Yo incluso me metí en esa línea que no conduce a nada. El objetivo es el Conil, cómo juega, qué hace, dónde está, y cómo estamos nosotros, cómo vamos a apretar... Nada más, el sí no lo voy a pronunciar más hasta que no me vaya de vacaciones".

Bajo su punto de vista, el rival es "un equipo fuerte, que tiene muy buenos futbolistas, algunos que han estado muchos años en Tercera. Es un bloque con un juego muy definido, en cuanto a que depende mucho de la intensidad defensiva y de los goles de Cornejo y de la velocidad de José Mari".

A estas alturas de competición, lo que más le preocupa del partido de esta tarde ante los conileños teniendo en cuenta la derrota de la primera vuelta es "mi equipo. En mi equipo pongo el foco de atención porque sé que si nosotros damos lo mejor de nosotros mismos estamos muy capacitados para ganar el partido. Lo pongo ahí porque sobre eso sí que tengo capacidad de reacción, eso sí lo puedo modificar a lo largo de los noventa minutos. El estrés, la ansiedad, las ganas, todo eso que puede sentir el equipo lo hemos canalizado bastante bien durante toda la temporada porque encuentros como el que vamos a jugar en esta oportunidad hemos tenido muchos y lo sacamos bastante bien. Hay cosas que me preocupan pero lo que más, mi equipo".

Por último, pide apoyo a los seguidores. "Desde el punto de vista de la afición, que es diferente al del verde, es para verlo y disfrutarlo y hay que hacer un llamamiento a nuestros aficionados. Este club es de los socios y necesita de los socios. Aquí, no se da un paso sin que los socios sean partícipes de las decisiones, así que cuanta más gente venga al campo, antes se llegará a la Liga de Fútbol Profesional, más crecerá el club y más repercusión tendrá a nivel nacional, eso es evidente. Es el momento para que la respuesta de los socios sea la que todos esperamos, creo que va a venir mucha más gente de la que suele venir cada domingo".