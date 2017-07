Masegosa aprueba a su equipo en el estreno

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez Deportivo FC, ya ha visto a su equipo en acción ante uno de los conjuntos que serán sus rivales en la Liga de División de Honor, el Rota, y es optimista. Al preparador sevillano le agradó parte del trabajo que hicieron sus futbolistas en el Alcalde Navarro Flores frente a los pupilos de Paco Corbeto, aunque sabe que aún les queda un largo camino por recorrer. El pasado sábado sólo era el primer test de la pretemporada, la derrota fue lo de menos, ya que la competición liguera no arranca hasta el próximo 3 de septiembre.

Bajo el punto de vista de Masegosa, "las sensaciones fueron positivas. En la primera parte en Rota el equipo hizo muchas cosas de las que habíamos entrenado, mientras que en la segunda probamos con todos los juveniles y con bastantes jugadores del filial y demostramos que hay mucho margen para mejorar. Sólo llevamos una semana de entrenamiento y a los futbolistas a nivel físico aún les queda, no era cuestión de forzarles demasiado".

El XDFC se exhibió frente a los verderones en el primer tiempo con todos los futbolistas llamados a ser titulares sobre el terreno de juego, aunque no estuvieron piezas que pueden ser importantes para el bloque como Javi Tamayo, Antonio Bello, Álex Padilla o Carlos Álvarez, lesionados. El preparador xerecista matiza que "era normal que en la primera parte estuviésemos mejor porque estuvieron sobre el campo todos los futbolistas que han estado trabajando con nosotros desde el principio, que ya tienen una idea común de juego. En la segunda, como ya he comentado antes, quisimos ver a los chavales de la cantera. Las dos partes fueron totalmente diferentes por eso pero no sólo a nivel de juego, también en cuanto a las perspectivas que tenemos de ellos, son futbolistas que tienen que aprender y que madurar".

"En el primer tiempo -añade el hispalense- se vio a gente que sabe competir y que tiene que llevar el peso de la temporada, el peso una vez que arranque la Liga. Aún así, creo que todos cumplieron bien con su papel. Los chavales, cuando empezaron, lo hicieron con buen ritmo pero al encajar los dos primeros goles se vinieron un poco abajo, el rival también era competitivo y comenzaron a llegar las deficiencias. Planteamos dos situaciones muy distintas aunque con el mismo objetivo, seguir entrenando. En líneas generales, estoy bastante contento".

La idea de juego que expuso el equipo sobre el Navarro Flores es la que Masegosa pretende pero aún dista de la ideal. "Como ya he comentado antes, queda un mundo, era el primer amistoso nada más. Evidentemente, en la primera parte se vieron cosas que estamos entrenando pero sólo mostramos una pequeña parte de lo que es el juego. Se quedaron muchas cosas en el tintero, todas relacionadas con aspectos defensivos, ofensivos y de transiciones. Algunas coas las hicimos bien y en otras tenemos que mejorar".

Mientras, la plantilla regresó ayer por la tarde a los entrenamientos en el Anexo de Chapín tras la jornada libre del domingo y ya prepara el próximo compromiso, que será el viernes por la noche en El Picacho frente al Rayo Sanluqueño.

Javi Tamayo y Álex Padilla continúan ejercitándose al margen del grupo junto a los recuperadores y tanto Carlos Álvarez y Bello han mejorado de sus problemas físicos.

El XDFC sigue pendiente del sorteo del calendario de División de Honor, que la Federación Andaluza tenía la intención de dar a conocer ayer y que finalmente lo ha aplazado.