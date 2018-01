Masegosa califica la cita en Coria de "muy potente"

El Xerez DFC abre 2018 mañana en el Guadalquivir de Coria en una cita en la que se verán las caras primero contra segundo. Pepe Masegosa define a la cita como "un partido potente, un encuentro difícil y muy importante para abrir boca, entre dos equipos que acabamos muy bien el año, ahí está la clasificación. Venimos de un periodo de vacaciones y eso siempre conlleva circunstancias nuevas pero estamos muy ilusionados, hemos entrenando bien y confiamos en que todo salga bien. A nivel anímico, sumar los tres puntos le dará una dosis de confianza importante al que gane, aunque no esté todo hecho, y el que pierda puede acudir a la siguiente cita con menos confianza. En cuanto a puntos, sí que son tres puntos más. Ya nos hemos enfrentado en varias ocasiones al segundo, como cuando perdimos en Conil. Parecía que todo estaba negro, parecía que se había acabado la Liga, y ahora les tenemos a seis puntos. Tenemos la necesidad de ganar en todos los campos pero también la tranquilidad de que hay que trabajar como en cualquier otro encuentro porque así se puede conseguir".

Puma, entrenador del Coria, durante la semana ha comentado que quiere ganar pero admite que un empate no sería mal resultado. Masegosa comparte la teoría: "Es una reflexión bastante adecuada en cuanto a que queda mucho, a que sumar puntos es interesante pero realmente creo que van a salir a intentar ganar el partido como hacemos todos, independientemente de las armas que utilicemos. Es cierto que los elogios de los rivales nos hacen estar bien, creer en nuestras posibilidades, pero no podemos entrar en una confianza excesiva, ellos también tiene un bloque con muchas virtudes, igual que nosotros. Creo que vamos a ver un partido muy disputado y con un poco de incertidumbre quizás por el tema que he comentado antes de las vacaciones, que nunca se sabe qué puede pasar".

La diferencia de goles entre un equipo y otro es corta, el Coria lleva más tantos encajados pero el preparador azulino no se fía de ese dato. "Han recibido más goles que nosotros pero les hizo mucho daño la derrota en casa por 0-5 ante el San José. Es un equipo que ha ido de menos a más, aunque ha sacado varios partidos en casa en los últimos minutos de forma no muy holgada. Pero, insisto, nosotros tenemos que mantener nuestra progresión y ese crecimiento que estamos mostrando como bloque si queremos puntuar".

El sevillano advierte por último que "no debemos ver este partido como algo definitivo y algo ya acabado, quedaría toda la segunda vuelta. Aún así, qué duda cabe que es el momento ideal para seguir ganando y mantener o aumentar la distancia con los perseguidores, lo importante es crecer y conservar las buenas sensaciones con las que cerramos 2017".