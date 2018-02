Masegosa, sin confianzas

El Xerez Deportivo FC encara el partido ante el San José con el único objetivo de sumar los tres puntos en Chapín para conservar el liderato y prolongar su racha inmaculada en casa. Pepe Masegosa, técnico azulino, sabe que para eso su equipo tendrá que esforzarse y no confiarse pese a que el rival no llega en su mejor momento.

El preparador xerecista detalla que "la idea es seguir en la misma línea en la que nos encontramos, hemos sido capaces de conseguir dos victorias consecutivas y eso nos ha dado una dosis de confianza importante, también traducida en una ventaja un poquito más amplia sobre los equipos que nos estaban pisando. La idea es seguir haciéndonos fuertes en casa como lo estamos haciendo y mejorar aspectos del juego que estamos mejorando por momentos. No podemos caer en ser muy intensos, muy exigentes, cuando vienen las derrotas y ahora que se han logrado dos victorias consecutivas pensar que todo está hecho y que vamos a ganar muy fácil. Ahora es cuando hay que ser más exigentes con los jugadores, hay que ser más exigentes con la actitud y con la implicación porque cuando bajas un poco la guardia es cuando realmente te pueden sorprender. Por lo tanto, es un partido que nos tenemos que tomar como cuando veníamos de perder contra el Viso, tenemos que afrontarlo con esa intención de ganar, con esa concentración y con esa mentalidad de ser fuertes".

De todos modos, considera positiva la confianza que en estos momentos tiene su equipo. "Es buena porque nos la hemos ganado y merecido, pero el exceso es malo. Antes de irnos de vacaciones estábamos a seis puntos del tercero, a seis del cuarto y a siete del quinto y esa ventaja se ha aumentado ahora. Es entendible que exista cierto respiro después de que hubo un momento en el que nos apretamos un poco más. Aún así, insisto, es el momento clave para eliminar el exceso de confianza, para de ser más exigentes todavía, para ser más exigentes con el entrenador, para ser más exigentes con los jugadores y, evidentemente, ahora es cuando más necesitamos la máxima implicación y la máxima profesionalidad a todos los niveles".

Por último, Masegosa también considera importante pero no decisiva la ventaja que le saca al Conil, tercero: "Esa distancia no es excesiva si la ves desde arriba, quizás si la ves desde atrás siete puntos se te hacen un mundo. Siete puntos son recortables, aunque es entendible que haya cierto desánimo por parte del que nos tiene que alcanzar, que ve que lo ganamos todo en casa y que fuera ganamos de vez en cuando. La cuestión en el fútbol es olvidarse un poco de lo que no te ayuda a ganar y estar a dos o a siete puntos de un rival no te hace ganar el siguiente partido. Antes del parón de Semana Santa nos quedan cuatro encuentros en los que si somos capaces de mantener esta línea, sí que podemos llegar a ese parón con cierta ventaja y con una visión más cercana del objetivo que nos puede mantener mucho más motivados".