"Masegosa continuará, se lo ha ganado con su trabajo, es innegociable"

Edu Villegas es puro nervio, vive por y para el fútbol, que es su pasión, y siempre habla con el corazón en la mano. En su primera temporada como director deportivo del Xerez DFC tenía la obligación de configurar un proyecto deportivo que no se convirtiera en un fracaso como el del pasado curso. Cuando falta un mes para el final de Liga, la plantilla azulina tiene los deberes hechos y sólo es cuestión de jornadas que se consuma el obligado ascenso a Tercera División. Ahora respira tranquilo pero no olvida los malos momentos que "me han ayudado a madurar en mi cargo, un puesto en el que no puedes contentar a todo el mundo".

-Masegosa ha asegurado que ya hace cuentas para el ascenso, ¿usted también?

-Sí, no puedo decir lo contrario. El objetivo que nos marcamos al principio de temporada era el ascenso, nunca nos escondimos y ahora lo tenemos ahí. De todos modos, hay que ser cautos y humildes como hasta ahora, el trabajo está hecho pero falta el final feliz para todos los xerecistas. Hasta el parón, iba partido a partido pero ahora ya es imposible, todo huele a ascenso, tengo ya ese gusanillo que imagino tienen todos los aficionados, en la calle noto mucho entusiasmo y muchísima ilusión. Creo que si todo va bien, ante el Conil nos podemos jugar el ascenso prácticamente.

-¿Qué sucedió después de perder en El Viso al inicio de la segunda vuelta para que el equipo haya cambiado de una manera tan radical?

-A lo largo de una temporada es normal que se produzcan situaciones complicadas. Después de perder en Coria y en El Viso, mucha gente se puso nerviosa y como aficionado lo llego a entender. Como director deportivo, tenía claro que el equipo iba a remontar, tenemos una buena plantilla y un gran entrenador. Me siento orgulloso tanto del compromiso como del trabajo que están haciendo nuestros técnicos y nuestros jugadores. Hubo gente hasta que me llegó a pedir la destitución de Pepe y no me lo podía creer, ahí están los resultados. El fútbol es cambiante.

-¿Trabaja ya en el proyecto de la próxima temporada en Tercera División?

-Hay que ser cautos aunque tampoco nos podemos quedar parados. Llevo muchísimos años en esto y he visto de todo pero está claro que el ascenso no se nos puede escapar. El objetivo era ese y claro que ya pienso en el futuro. Nuestro proyecto es a cuatro años y mi obligación es la de tener controlado todo el mercado que nos interesa. Cuando tenga el presupuesto en mis manos, ya tendré que pelear por configurar la mejor plantilla posible, tendré que intentar que los fichajes imposibles sean posibles para volver a hacer un buen equipo que luche por los objetivos que nos marquemos.

-El pasado verano, la mayor parte de los fichajes firmaron por más de una temporada, ¿la base de la plantilla está hecha?

-El pasado verano tuve que tomar decisiones que me dolieron muchísimo y al final de esta temporada tendré que hacer lo mismo, no puedo actuar con el corazón, tengo que hacerlo con la cabeza, tengo que hacer lo que sea mejor para el Xerez DFC. Tenemos una gran plantilla pero para Tercera tendremos que mejorarla para poder competir por los objetivos que nuestros socios, que son los que mandan en el club, quiera. Ni me tembló el pulso el año pasado y me va a temblar en junio. La directiva ya ha hablado conmigo de ese tema y le agradezco muchísimo el respaldo y la confianza. El presidente está siendo un ejemplo para todos. Me ha sorprendido muchísimo, levanta la voz cuanto tiene que hacerlo, se impone cuando tiene que imponerse y te anima cuando más lo necesita. Siento por él un cariño especial y tengo que agradecerle el respeto que siempre muestra por todo lo que hago a nivel deportivo.

-Pepe Masegosa ha sido muy cuestionado por un sector de la afición, ¿será el entrenador del Xerez DFC en Tercera?

-Su continuidad es innegociable, es nuestro entrenador porque se lo ha ganado. Antes de firmarle, sólo conocía a Pepe de enfrentarme a él, él era centrocampista y yo portero pero nada más, no me había tomado ni un café con él. Seguía su trayectoria como entrenador y encontré en él el perfil que buscaba. Es serio, profesional y comprometido, ahora es mi amigo. El equipo está en buenas manos, confío en él para seguir liderando nuestro proyecto, que tiene que ser ambicioso por la grandeza de nuestra entidad.

-La afición siempre está con el equipo, ¿qué le pide de cara a este tramo final de temporada en el que hay tanto en juego?

-Todos sabíamos que el año iba a ser muy duro por lo que sucedió la pasada temporada y le está costando despertar. Yo he visto Chapín con ocho mil aficionados en las gradas y es lo que pretendemos recuperar. Poco a poco, nuestros socios se darán cuenta de la importancia que tienen y de que lo que pasó ya es historia. El ascenso a Tercera está ahí y necesitamos su respaldo para conseguirlo. Es el momento de que todos arrimen el hombro para conseguir los objetivos marcados, no sólo esta temporada, también de cara al futuro. En un club como el nuestro mandan ellos y de ellos dependemos. Como he comentado antes, noto que han recuperado la ilusión, son la parte más importante de nuestro proyecto y se tienen que implicar. Seguro que al final están a la altura de las circunstancias y en estos partidos que nos restan dan lo mejor.