Masegosa da el sí al XDFC

Pepe Masegosa dio ayer el sí al Xerez Deportivo FC. El entrenador sevillano, artífice del ascenso a Tercera División, será el técnico encargado de llevar las riendas del primer proyecto de la entidad azulina en categoría nacional. El preparador xerecista, después de meditar bastante la decisión -tenía algunas dudas meramente deportivas y también motivos familiares-, ha llegado a un acuerdo con el club para la próxima campaña.

El Xerez DFC oficializó la renovación a través de un comunicado a media mañana: "El Xerez Deportivo Fútbol Club seguirá contando, una temporada más, con los servicios de Pepe Masegosa. El técnico sevillano, tras conseguir el objetivo del ascenso a Tercera División, afrontará su segundo año en el banquillo del club después de conocer el proyecto deportivo para la próxima temporada.

Desde el Xerez Deportivo FC a Pepe Masegosa la mejor de las suertes para alcanzar los objetivos de la entidad".

El Xerez DFC certificó el ascenso a Tercera División a falta de dos jornadas para el final de Liga, logró 23 victorias, 5 empates y 6 derrotas en 34 jornadas. Además, los azulinos cerraron el curso sin perder ni un partido en Chapín, sólo cedieron dos empates, ante el Conil y el Coria, ya en la última jornada de la competición y una vez logrado el salto de categoría matemáticamente.

Masegosa, en Asturias de vacaciones junto a su familia, se mostró "feliz. Me he sentido muy a gusto en Jerez, me he sentido querido y valorado por la directiva, la dirección deportiva, la plantilla y gran parte de la afición, y a nivel deportivo no tengo dudas sobre el potencial enorme que tiene esa entidad pero me frenaban temas familiares. Tengo a mi mujer y a mi hijo Pepe, de cuatro años, a mil kilómetros y la experiencia ha sido muy dura, me ha costado muchísimo trabajo tenerles lejos, como creo que le pasaría a cualquier padre con un peque de esa edad. En estos días, he intentado planificar un poco con mi mujer el año y a ver si lo llevamos algo mejor. Cuando el verano pasado di el paso de venir no me equivoqué y quería venir y ahora que el equipo lo hemos llevado a Tercera División es evidente que quería continuar. Ahora, el objetivo es seguir creciendo poco a poco".

A pesar de la distancia, está al día de todo lo que sucede en el club porque su contacto con Edu Villegas, director deportivo del club, es "total. Hablamos a diario varias veces. No he firmado pero el club no está parado, el director deportivo no está parado y me tiene informado de todos los pasos que da. Está más que capacitado para firmar a cualquier jugador que crea que puede encajar en nuestro perfil. De todos modos, eso no quiere decir que cierre la plantilla ya. El año pasado cuando yo llegué había bastantes jugadores firmados porque se habían fichado en plena campaña electoral y todos eran buenos y han sido buenos".

Las negociaciones con el club han sido "con Edu y las condiciones han variado poco, lo teníamos casi todo hablado. En este sentido, le estoy muy agradecido tanto a la junta directiva como a Edu Villegas con el trato. Estoy obligado a darles las gracias públicamente porque han tenido paciencia y han sabido entender mi situación personal, que es complicada. Otro club igual no lo hubiese tenido en cuenta y no me hubiese esperado pero ellos se han volcado. Para mí, esa confianza a nivel personal es muchísimo más importante que cualquier contrato".

Ya en clave de competición, Masegosa tiene experiencia en Tercera y advierte que "va a ser dura. El grupo va a ser muy competitivo. Aún se está disputando la fase de ascenso a Segunda B y aún estamos pendientes de Sanluqueño, Cádiz B y Ceuta porque el Algeciras ya perdió sus opciones. Si no sube ninguno o sólo uno, va a ser tremendo y aquí también vamos a tener tres equipos en la ciudad. De todos modos, yo soy muy partidario de no fijarnos demasiado rivales, de centrarnos en nuestro propio trabajo, de centramos en las cosas que tenemos que mejorar. Esa es la fórmula que te permite crecer, eso es lo que me dice mi experiencia en Tercera y Segunda B. Ya estamos hablando de categoría nacional. Aún así, también está claro que a lo largo de la temporada habrá enfrentamientos que serán más especiales, que tendrán morbo, y que todos los aficionados estarán esperando con bastantes ganas".