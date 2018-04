Masegosa defiende el compromiso y la actitud de su equipo

El Xerez DFC cedió su primer empate de la temporada como local frente al Conil y la afición no se lo tomó demasiado bien. A los seguidores azulinos no les agradó la forma en la que el equipo firmó las tablas ante los amarillos y al final se lo reprochó más a Pepe Masegosa que a los futbolistas. El técnico defiende a sus jugadores, reivindica el trabajo que están realizando y resalta que la actitud ante la escuadra de Francisco Javier Zafra fue "de diez" por el esfuerzo que tuvieron que realizar al jugar más de setenta minutos con diez por la expulsión con roja directa de Sergio Iglesias al propinar un cabezazo a Pablo.

Masegosa resalta que "el compromiso fue de diez y la actitud, igualmente. Es más, hasta la acción de Sergio Iglesias fue por tener un exceso de excitación, de motivación, de ganas de ganar, no tiene más explicación, son cosas que pasan en el fútbol. La tarjeta roja fue justa, la jugada la vieron dos personas, los vivos y los muertos, no hay discusión. De todos modos, le he dicho que no puede hacerlo porque perjudica al equipo pero yo he jugado al fútbol y he hecho también cosas que no debía, no hay que darle tampoco más vueltas. El partido se empató pero no vi a nadie con falta de actitud, todo lo contrario, para tener al Conil lejos de nuestra portería como lo tuvimos había que tenerla. Por los condicionantes y si tenemos en cuenta el guión del encuentro, aunque no soy del todo objetivo, debimos ganar. Hicimos más méritos que el rival pero tampoco es una barbaridad el empate".

Nos condicionó la expulsión, es difícil jugar con diez tantos minutos y frente al segundo clasificado"

Bajo el punto de vista del preparador azulino, la cita ante el Conil estuvo "marcada y condicionada, como ya he comentado antes, por la expulsión de Sergio. Hasta ese momento, se estaba desarrollando tal y como esperábamos. Estábamos bastante bien, creando peligro, con ellos intentando salir a la contra con la velocidad que tienen pero a raíz de la expulsión tuvimos que cambiar un poco el guión en cuanto al juego elaborado. Tratamos de defender juntos, salir a la contra y aprovechar un poco el balón parado, un centro lateral porque no te quedas con uno menos en el minuto setenta, estamos hablando de que jugamos casi ochenta minutos con uno menos y en Chapín. Y aún así, la red se movió con el gol de Cuenca, que me parece que está fuera de juego después de haber visto las imágenes, y luego tuvo un cabezazo que fue claro. Ellos sólo llegaron a puerta un par de veces y una ya en el descuento".

Además, Masegosa tiene claro que "nos enfrentamos los dos mejores equipos de la categoría junto con el Coria y todo estuvo condicionado por la expulsión. Igual el partido se hubiese desarrollado de otro modo con Sergio en el terreno de juego".

En cuanto al rival, conservador para algunos, resalta que "el Conil no es que no haya sido ambicioso, es que nosotros estuvimos muy organizados y defendimos siempre juntos y como equipo. No creo que haya sido demérito del Conil, creo que fue acierto defensivo nuestro, que no le permitimos explotar sus mejores armas, es un buen equipo".

Ahora, la plantilla ya está centrada en el partido del domingo ante el Isla Cristina, que va a ser "otro partido complicado e importante, cada vez queda menos para el final de Liga. Intentaremos sacarlo adelante, están realizando también una buena temporada y en su campo compiten bastante bien".