Masegosa "Nos dirigimos ya con paso firme hacia nuestro objetivo"

"Hemos cogido ya una velocidad de crucero a nivel de juego, a nivel de creer en lo que estamos haciendo y a nivel de resultados que nos deben acercar a un objetivo al que nos dirigimos con paso firme, aunque restan alguna que otra jornada". Así resumía Pepe Masegosa, técnico del XDFC, la situación de su equipo de cara a conseguir un ascenso que ya tienen a tiro de piedra y mucho más después del tropiezo del Conil.

El entrenador xerecista detalló sobre el choque que "al principio nos faltó un poquito más de ritmo y de fluidez en las acciones para marcar, aunque tuvimos ocasiones claras para haber dejado resuelto el encuentro antes. De todos modos, no siempre se puede estar igual. A la segunda parte entramos algo mejor, marcamos pronto y el tercero fue uno de los más bonitos de la temporada. A partir de ahí, creo que ya encontramos más nuestro sitio, tuvimos más el balón y fuimos mucho más certeros".

Sobre el rival, detalló que "ha sido el más atrevido que ha pasado por aquí en cuanto a que no se ha metido atrás, ha intentado presionar un poco arriba y ha querido crear con balón en zona de inicio, lo que le ha costado algún que otro disgusto y eso que no hemos estado demasiado certeros. Creo que es fiel reflejo de su entrenador, es un equipo atrevido, con velocidad, que me gusta. Es el rival con el que más me reflejo en cuanto a juego".

Bello y Heredia hicieron un buen partido pegados a banda pero "nos faltó un poquito más arriba. No siempre se puede estar fino, no podemos ganar todas las semanas por 8-0. Tamayo falló una clara porque se precipitó, Bello otra, Jorge otra... En líneas generales, creo que ya se está viendo a un equipo con un modelo de juego claro, se ve a un equipo trabajado y eso significa que no ha pasado el tiempo en valde, significa que hemos progresado, que nuestro crecimiento es evidente. Todo el mundo que juega y sale tiene la misma idea y eso a mí me satisface bastante".

Guti valoró el potencial de los xerecistas, le considera el mejor equipo de la categoría y dijo que el ascenso era cuestión de tiempo. Masegosa agredeció la palabras de cu 'colega'. "Tengo que agradecerle los elogios, aunque mi intención no es es el mejor, mi objetivo es ascender. De todos modos, sí que es cierto que termina ascendiendo el mejor, aunque eso pasa al final. Insisto en lo que he comentado antes, hemos progresado mucho y para ello necesitamos un contexto como el que se da en Chapín, que ahora mismo está en el mejor momento desde que comenzó la temporada y tengo que felicitar a los jardineros. Nosotros acusamos mucho los campos pequeños, no se puede ver nuestro modelo de juego ni el potencial de nuestros futbolistas. Ahora, el campo está espectacular, los jugadores están en un buen momento y se ha creado un clima adecuado. Estamos mostrando más cosas y agradezco a Guti sus palabras porque es un entrenador con recorrido, que ha entrenado al Algeciras, que ha jugado fases de ascenso, que ha pasado por el San Roque en Tercera. Me ponen bastante contentos esas palabras, creo que propusimos argumentos de superior categoría. Como aficionad, si me pongo en mi asiento en el campo, no identifico este partido con la División de Honor, es de superior categoría".

Tras la séptima victoria seguida, todo se ve de distinta forma y ya da el ascenso casi por atado. "Desde el momento en el que se rompe digamos que se rompe la psicosis de la tercera victoria, la segunda fuera y demás, todo es mucho más fácil. Fundamentalmente eso se produce porque hemos ganado en serenidad. Ahora, si vamos, por ejemplo, empatando con el Ciudad Jardín en el minuto 60, tenemos esa paciencia y tranquilidad para saber que podemos sacar adelante los partidos fuera de casa. De este modo, están más cerca las victorias consecutivas que antes. De momento, vamos a disfrutar de este triunfo y a partir del miércoles ya pensaremos en otro partido y en otro rival, que quiere salvarse, que nos lo va a poner difícil y ante el que hay que jugar con otras armas".