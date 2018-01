Masegosa: "Mi equipo siempre cree en el triunfo, es espectacular"

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez Deportivo FC, respiró tranquilo tras el triunfo, se descubrió ante sus jugadores por el esfuerzo realizado para ganar en el descuento y criticó abiertamente el mal estado del césped de Chapín, que perjudica de forma clara a su equipo a la hora de generar juego que le puede permitir llevar el peso del partido.

De entrada, el preparado azulino confesó que "ha sido una victoria en el tiempo añadido y con dosis de angustia y de alivio y eso parece que empaña todo lo que haces bien, todo lo que son las fases del juego y todo lo que sucede durante los noventa minutos, te quedas con lo que sucede en las tres últimas acciones, que son el gol de ellos, el nuestro y la remontada. Si obviamos eso, necesitamos mejorar en la elaboración o más bien tener un poquito más de paciencia para no fallar pases tan claros".

Ha sido una victoria con una gran dosis de angustia y de alivio y eso parece que empaña todo lo que haces bien"El equipo genera ocasiones pero no las aprovecha, el día que lo haga no tendremos que tirar de orgullo y épica"

Luego, le tocó el turno al césped de Chapín: "Parece casi inaudito o fuera de lugar, que me queje del estado que el campo pero es que estaba mejor el jueves, que es nuestro día de entrenamientos, que para el partido. Es una cosa incongruente, no lo entiendo para nada. Dificulta muchísimo todo y a consecuencia de eso han llegado las ocasiones que hemos tenido, llegaron casi todas tras un robo pero no las metimos. Al final, con lo que me quedo es que el equipo cree siempre en la victoria. La lectura que por encima de todo voy a hacer y que nos va a hacer crecer es que este equipo intenta ganar desde que sale del vestuario hasta que vuelve. Habrá veces, como en esta oportunidad que se consiga, y otras que no, que no tiraremos ni a puerta. La idea es la determinación por querer hacer bien las cosas y con eso me quedo".

A la hora de valorar los motivos por los que su equipo no brilló como en otros encuentros, los repartió. "Hubo ciertas dosis de todo, el rival, el estado del césped y las ausencias. El Algabeño estuvo bien, realizó un doble esfuerzo y nosotros también tuvimos la baja de Adrián Martín, que quizás nos da un poco de más fluidez en el control y el pase, tuvimos la baja de Pablo Bonomo que venía haciéndolo bien con espacios, Bello tampoco estaba bien, no estaba fresco como cuando entrena toda la semana. Las bajas han provocado que tengamos menos fluidez pero el principal motivo ha sido el césped, lento, alto e irregular. El jueves este mismo equipo hizo un entrenamiento bastante bien en todo, es uno de los aspectos que hay que mejorar, no está bien. Insisto, no entiendo que el césped esté mejor el jueves que el domingo".

El XDFC creó ante el Algabeño menos ocasiones de gol que en otros partidos. El preparador sevillano detalla que "eso es porque todos los rivales se encierran atrás a muerte. Tengo imágenes de partidos nuestros con equipos que defienden con diez jugadores en el área y cuesta porque a partir de ahí nosotros tenemos que mover, tenemos que circular y tenemos que apostar por esa paciencia pero nos precipitamos un poquito. Aún así, sí que hay ocasiones claras. La de Caballero en la primera parte es muy clara, es un mano a mano con el portero, la de Álex Expósito en la segunda parte también es muy clara, es otro mano a mano, otra fue un pase atrás de Cuenca que no sé ni cómo sale. Metimos las dos menos claras pero sí generamos ocasiones. El día que las aprovechemos casi todas no sufriremos tanto y no vamos a tener que tirar de orgullo y de épica como en esta oportunidad. El equipo crea oportunidades, lo hizo ante el Rota, el Montilla... En esta oportunidad igual estamos fifty-fifty, pero tampoco creamos tan pocas como para no aumentar la ventaja porque todas esas fueron con el 1-0 para sentenciar y para tener tranquilidad".

Masegosa resaltó que era "muy importante" no perder en casa y no ocultó que "temí por el marcador no sólo cuando nos empataron, antes. Vas viendo el partido y vas intentando cosas para ganar pero no estoy ciego, estoy muy cuerdo, aunque en la celebración del segundo gol no lo pareciese mucho. Veía que si no conseguíamos finiquitar el partido nos podía pasar cualquier cosa, todo se nos podía complicar como así fue. Pero, insisto, vuelvo a lo que comenté al principio, me parece espectacular la forma de creer que tiene mi equipo y la implicación que tienen los jugadores para levantar los encuentros, es impresionante".

Por último, recordó lo complicado que a a ser ganar partidos en la segunda vuelta. "Hemos ganado en el descuento, el Coria también ha remontado en el tiempo añadido, el Pozoblanco también venció en el descuento. Esto está dentro de lo estipulado, el Montilla también ha ganado dos partidos seguidos. Es la tónica, los equipos de la parte baja van a sacar más partidos adelante, le van cogiendo el pulso a la competición, hay otros que tienen menos que perder y los de arriba estamos más obligados y tenemos que jugar con eso. Nosotros y el Coria estamos aguantando el tipo bien pero esto pasa en todas las categorías. El fútbol es así de caprichoso, ya lo dijo el otro día Marcelino".