Masegosa "Nos ha faltado finalización"

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez DFC, dijo tras el empate que "nos ha faltado un poquito de finalización en cuanto a los últimos metros, tener un poco más de determinación. Creo que he contabilizaco alrededor de los doce córners y no sé cuántas faltas laterales. Mucha presencia pero que al final eso no se ha traducido en ocasiones, más o menos pero no muy claras quitando la acción del penalti a Javi Tamayo, que creo que es un penalti claro. Pero aún así no hemos sido ese equipo con esa chispa, con ese desborde al final. Hemos controlado bien el partido, quitando que siempre todos los equipos te mandan un balón al área, te sacan un córner y hay un peligro, eso está bastante claro. Los equipos cuando se enfrentan con nosotros dan por bueno el empate, eso ya se ve en los últimos minutos cuando empiezan a hacer cambios, digamos que se para un poco el partido. Bien, no se puede estar siempre igual de fluido, igual de dinámico en el juego y en las acciones, yo creo que nos ha faltado un poquito de eso, un poco de chispa, un poco de dinamismo en el último pase y en la finalización, pero venimos de una trayectoria muy buena y creo que esto lo único que demuestra es que tenemos que seguir hasta el final".

Cualquier rival planta cara y el colista lo demostró: "Sí porque además si a ellos los ves plantados, cómo pelean, son merecedores del punto, no es que diga que sean un desastre. Creo que es un equipo que quiere luchar, igual que todos los que están abajo, y que o tiene muy complicado porque ha hecho muy pocos puntos en la primera vuelta pero yo creo que va a restarle puntos a muchos equipos, de hecho la trayectoria que trae es esa. Pero pese a ello, que le doy su valor, creo que nosotros podemos mejorar un poquito en esa fluidez al final del campo. Ha salido la cosa así, el campo también es un poco desangelado en cuanto a que no hay grada, no hay nada... Creo que hemos estado un poco acordes con el escenario".

Más de uno echó en falta a Bello -ausente por sanción- y Masegosa dijo que "yo veía los espacios muy reducidos pero la baja de Bello siempre es importante; pero la de Bello, la de Aziz, la de Adrián Martín cuando no ha estado... Nosotros necesitamos a todos los jugadores al máximo rendimiento porque son nuestros jugadores y son los que nos van a ascender".

Sobre el empate, añadía que "me hubiese gustado ganar, creo que hemos hecho cosas para ganar. Si hay un equipo que ha merecido ganar el partido creo que hemos sido nosotros, lo que pasa es que no hemos sido capaces de llevárnoslo en los últimos metros. No es que esté satisfecho con el punto, me hubiese gustado llevarme los tres pero es lo que nos hemos llevado. Nos vamos con una sensación de que parece que nos falta algo más de desborde al final y de finalización pero todo eso lo hemos tenido anteriormente. Por lo tanto, hay que hacer una valoración más amplia, y en esa valoración amplia, en estas ocho últimas jornadas creo que estamos atravesando un buen momento".