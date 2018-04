Masegosa: "Me hubiese gustado subir ya pero hay que tener calma"

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez Deportivo FC, lamentó la derrota en La Palma, la actuación arbitral y el no poder ascender ante el Conil el próximo domingo en Chapín pero también pidió tener los pies en el suelo y recordó que "esto no es un paseo militar ni mucho menos".

El preparador azulino explicó sobre el partido que "en la primera parte fuimos claros dominadores en el campo, jugamos mucho en campo contrario pero nos faltó frescura, maldad y mucha determinación en los últimos metros. Es un poco el resumen de otros encuentros que también perdimos por 1-0".

"No fuimos capaces -añade- de ponernos por delante en el marcador y en una acción aislada ellos se pusieron por delante. Antes, incluso con el 0-0, en la primera parte estuvimos muy precipitados y no supimos meter un gol, esa es la realidad. Tuvimos dominio durante una hora, antes del gol, y después también pero estuvimos más desorganizados con tanta gente de ataque. Al final, el encuentro se convirtió un poco en un correcalles".

Igualmente, el preparador sevillano recordó que "dentro de las dinámicas de los equipos estas cosas suelen pasar, la nuestra era buena y siempre se puede producir algún traspié, se generan algunas dudas y aparecen situaciones que hay que solventar. De los últimos diez partidos, hemos ganado ocho, empatado uno y perdido otro. No está mal, todos los objetivos hay que cerrarlos y en el fútbol hay que cerrarlo todo. Por lo tanto, nosotros tenemos que mantener la calma, se ha perdido un partido, pero tenemos que valorar los 63 puntos que tenemos y que llevamos 20 victorias. Eso, en estos momentos, hay que recordarlo".

La actuación arbitral no le agradó pero tampoco quiso cebarse con el colegiado. "No quiero entrar en el tema del arbitraje pero me parece un disparate todo lo que ha pitado en la primera parte. En la jugada del gol del Tamayo que le pita falta no sé de dónde la saca porque luego han habido otras cuatro iguales y no las pita. Después parece que se ha entonado un poquito. Sinceramente, creo que si no nos hubiésemos encontrado con este árbitro en la primera parte nos hubiésemos puesto por delante en el marcador y eso hubiera cambiado por completo el partido pero hemos perdido 1-0 y hay que asumirlo, eso está claro".

Con la derrota, el equipo también ha perdido cualquier opción de ascenso el domingo ante el Conil. En ese sentido, advirtió: "Se ha perdido y ya está, pero aquí tampoco podemos convertirlo todo en un palo. Yo también he vivido que hay que ascender en Chapín el domingo que viene, pero esa no es la realidad. Yo quiero ascender y todos los aficionados pero vamos a tener los pies en el suelo, que todo el mundo juega, que todo el mundo corre, que todo el mundo quiere ganar, que todo el mundo se quiere salvar, que todo el mundo quiere ascender. Hay que ser un poquito más humildes, claro que yo también quería subir el domingo pero hay que estar tranquilos. Entiendo que para el club es importante, entiendo que para nosotros es importante pasear el nombre del club con las mejores cifras posibles y es mejor tener 85 que 63 puntos pero hay que ser consecuentes con lo que queremos. No le puedo reprochar absolutamente nada a mis jugadores porque no nos juguemos el domingo el ascenso en Chapín con el Conil, lo dan todo siempre".

De todos modos, no cree que este revés pase factura a un bloque que está cuajando una temporada espectacular. "Ahora mismo, anímicamente estamos de bajón porque esto es fútbol, lo mismo que cuando sumamos los tres puntos estamos arriba y pensamos que vamos a ganar todos los partidos por goleada. Insisto, hay que ser realistas, estamos en División de Honor y esto es duro, queremos ascender y ser campeones ya pero esto no es un paseo militar, que aquí nadie te pone la alfombra para que hagas goles. Vamos a intentar subir lo antes posible para sufrir lo menos posible pero hasta ahí".