Masegosa: "No hay nada hecho, tenemos que ser bastante cautos"

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez Deportivo FC, respiró tranquilo tras la goleada de su equipo ante la Olímpica Valverdeña en Chapín. Atrás, había dejado una semana tensa por la derrota de la pasada jornada en El Viso. "Se ha notado la mejoría que ha experimentado el césped y eso nos ha permitido tener un poco de más continuidad en el juego, aunque ha habido fases en las que hemos perdido balones innecesarios. El partido se ha dado un poco como esperábamos, con un rival un poco replegado que buscaba salir a la contra. No podíamos impacientarnos para abrir la lata y me alegro de haberlo hecho con un gol a balón parado. Después de la expulsión ya se vio todo más fácil. Aún así, hasta que no se meten los goles nunca se acaban los partidos. Hay que seguir y tenemos que ser bastante cautos. Estamos haciendo un buen trabajo pero aún queda mucho".

Masegosa admite igualmente que tras la tarjeta roja a Samu a la media hora de partido todo fue más fácil pero subraya que la expulsión no decantó el partido a su favor porque "antes de eso ya íbamos ganando y habíamos tenido ocasiones claras. Antes, el partido estaba encauzado pero sí que contribuyó a que el marcador fuese más abultado".

El Xerez DFC ganó por 4-0 y eso "es importante, es la primera vez que lo logramos" pero también "volvimos a fallar bastantes ocasiones. De todos modos, me quedo también con varias lecturas positivas de este encuentro. Como he dicho antes, era importante hacer un gol a balón parado porque hacia tiempo que no lo lográbamos y se ha logrado porque la ejecución fue buena. Caballero, Bello y Adrián Martín han estado bien en esa faceta, han dado un paso más. Igualmente, dentro de esta semana digamos tan rara después de la derrota, en la que no se creía tanto en el equipo, necesitábamos ganar de forma holgada para no pasar apuros al final como en otras oportunidades. Yo sufro menos así, todos lo hacemos, pero queda mucho. Nos hemos puesto otra vez líderes porque han perdido los rivales pero tenemos que aguantar el tipo en los momentos malos y ser cautos en los buenos, hay que seguir trabajando".

El equipo saltó al campo sabiendo que si ganaba recuperaba el liderato y eso "cada uno lo gestiona como puede. He tratado de gestionarlo transmitiendo a los futbolistas que no afecta en nada, que lo único que nos va a llegar al ascenso es nuestro trabajo. Una vez que sabíamos que habían perdido en cierto modo te tranquiliza. Aún así, eso nunca se sabe, a veces la tecla es la contraria y hay que meter más presión para sacar más rendimiento".

De lo que no duda Masegosa es "de la actitud de mis jugadores, actitud siempre tienen y estoy orgullosos de ellos, nunca me quejo de eso. Tienen siempre implicación y actitud. Han hecho cuatro goles y de lo único que me quejo es de que hay que marcarlas para no sufrir tanto. Estoy contentos pero vamos a calmarnos, dentro de siete días vamos a Cartaya y tenemos que acudir con las máximas garantías. Hay que buscar el equilibrio, ni somos tan buenos ahora ni teníamos que irnos todos fuera cuando perdimos 1-0. Ahora, lo que queremos es disfrutar un poquito de esta victoria".

En la jornada de ayer se dieron resultados sorprendentes, como la derrota del Pozoblanco ante el colista. El técnico del XDFC recuerda que "yo ya lo comenté hace unas semanas, que los resultados de la segunda vuelta iban a ser diferentes a los de la primera, que los resultados no iban a ser los esperados. Hay equipos que ya no tienen nada que perder y el que soporta la presión tiene que llevar el peso y no es fácil en esta categoría. Ese es el fútbol en toda su dimensión, es un juego y en él hay sorpresas. Eso está bien siempre y cuando no te pase a ti claro".

Por último, resaltó el trabajo del debutante Heredia: "Habíamos comentado que necesitábamos un futbolista con velocidad, capaz de correr al espacio con y sin balón y en un par de acciones lo ha demostrado. En una se ha metido hasta dentro y en otra le ha brindado el gol a Álex, que le va a venir como agua de mayo porque necesitaba meter para quitarse la losa que tienen todos los delanteros cuando no marcan. Estoy muy contento por su gol".