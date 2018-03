Masegosa huye de la euforia

Lograr la séptima victoria consecutiva mañana en Chapín frente al San Roque es el objetivo que se plantea el XDFC, que ya ha comenzado la cuenta atrás para intentar firmar cuanto antes un ascenso que no se le puede escapar. Sin embargo, Pepe Masegosa, técnico azulino, huye de cualquier tipo de euforia, mantiene los pies en el suelo y recuerda que nada es fácil.

El entrenador xerecista sabe que el exceso de confianza después de una racha de seis triunfos puede aparecer en cualquier momento y es lo que trata de evitar. "Suena bien buscar ya no sé si la quinta, la sexta o la séptima victoria consecutiva pero todos los viernes es inevitable eludir esa psicosis que te entra antes de cada partido. Hay que meter mucha tensión dentro del grupo. Nos está yendo muy bien siendo conscientes de que estamos haciendo bien las cosas y siendo conscientes de que no hay nada fácil. Tenemos que mantener esa línea de exigencia. Tenemos que luchar contra nosotros mismos, a ver si somos capaces de mejorar el juego, el ritmo, la finalización, los aspectos defensivos... Ahí es dónde realmente tenemos que incidir y seguir trabajando para mantener los resultados".

A la ahora de encontrar una explicación a la racha del su equipo en el último tramo de competición y los motivos que les han conducido a ella, lo tiene claro: "Ha cambiado muy poco. En casa, se debe especialmente a que el césped ha mejorado bastante y el campo nos permite ser más creativos y tener más continuidad en el juego, por lo que hay menos interrupciones. Fuera, lo que ha variado es que hemos sabido ser pacientes igual que en casa. Es decir, si llega el minuto cuarenta y cinco y vamos cero a cero, siempre hemos dominado y ahora también hemos sabido seguir manteniendo nuestra fortaleza defensiva que nos ha dado opciones para ganar en el minuto ochenta. Eso sucedía en casa y en estos momentos también fuera. Hemos aprendido a gestionar la ansiedad, la necesidad de ganar fuera de casa mejor. Eso está dentro de lo que es el contexto de este club en esta categoría, por lo tanto era uno de los hándicaps que teníamos que solventar durante el año, aquí hay necesidad imperiosa de ir ganando desde el minuto uno. Eso siempre conlleva unos males que nosotros hemos sufrido fuera de casa porque esos males, especialmente cuando nos hacían el 1-0, se multiplicaban por diez, llegaban las prisas y la dudas al equipo. Ahora, eso lo hemos mejorado y somos capaces de controlar el partido y de manejarlo. De todos modos, realmente lo que es juego juego fuera de casa, es parecido. He visto partidos anteriores a la racha y siempre somos dominadores, siempre somos los protagonistas, jugamos en campo contrario independientemente de que ganemos 0-1 o perdamos 1-0, siempre somos el equipo que se ve que en cualquier momento puede ganar. Quizás, lo que ha cambiado un poco sea ese chip a la hora de afrontar los últimos minutos fuera".

El equipo recibió en su día muchas críticas y Masegosa no cree que les ayudaran en exceso. "Eso ayuda poco, a veces hasta puede conllevar más presión. Es como si yo en el descanso llego y les echo una bronca descomunal porque no se están haciendo las cosas bien, no creo que por eso ellos vayan a jugar mejor en la segunda parte. Mi idea debe ser primero focalizar la atención en lo que no se está haciendo bien desde el punto de vista técnico-táctico y después levantarles la moral y darles confianza para que puedan hacerlo bien. Yo les hago crítica con mi exposición pero les apoyo en el plano emocional, así que las críticas desmesuradas, las críticas no constructivas y sin argumentos no las veo positiva. Las constructivas, siempre".

El club ha puesto en marcha una iniciativa de entradas a un euro para los socios y se espera una gran entrada en Chapín. El sevillano se une a la campaña: "Los que conocen el club mejor que yo dicen que hay un ambiente de euforia y que se va a registrar una entrada superior a la de domingos anteriores, yo animo a todo el mundo a que acuda al campo, a que nos anime y que disfrute porque necesitamos a la afición. Nosotros lo vamos a poner todo de nuestra parte para sea un encuentro para que nuestros aficionados se diviertan, no para que sufran, pero igualmente, que acudan al campo que van a vivir un partido de fútbol apasionante seguro".

Pepe Masegosa sigue pendiente de la evolución del canario Adrián Martín y no le forzará si no está al cien por cien.