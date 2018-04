Masegosa, paso a paso

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez DFC, agradeció las palabras de Edu Villegas, director deportivo del club, sobre su continuidad en el banquillo xerecista la próxima temporada aunque quiere ir paso a paso, por eso señala que lo primero es conseguir el ansiado ascenso a Tercera División y luego hablar de su continuidad: "Mi continuidad creo que es algo secundario, primero porque no hemos ascendido. Y si no ascendemos prácticamente no puedo estar, porque entre otras cosas fue lo que nos planteamos. Cuando yo hablé de mi contrato con Edu (Villegas) dejamos claro que primero teníamos que ascender. Entonces, cuando se consiga el ascenso, entonces hablaremos de las posibilidades de continuar, de cómo lo haríamos... Pero en un principio mi conversación con Edu, la primera conversación que tuvimos, era 'quiero que seas mi entrenador durante este proyecto pero todo está supeditado al ascenso'. Por lo tanto, mi contestación fue 'vamos a ascender y después hablamos'. Lo mismo digo ahora, que vamos a ascender y luego hablaremos".

Lo que no esconde Masegosa es que, en caso de ascenso a Tercera División, le gustaría continuar con el proyecto: "Claro. Mi opinión sobre el club, sobre el entorno, sobre el contexto, no ha cambiado nada. Pero estamos hablando de algo que primero se tiene que dar, ascender. Me parecería un atrevimiento demasiado grande estar hablando sobre mi contrato, sobre qué voy a hacer el año que viene si no he ascendido y todo está supeditado a eso. No porque yo no crea que no vayamos a ascender, yo creo que vamos a ascender, pero no lo hemos hecho todavía. Entonces, vamos a ascender primero y luego hablaremos. Mi opinión sobre el club es la misma: creo que tiene una progresión enorme, es un club de futuro, creo que en cuatro, cinco, seis años se va a meter en la Liga de Fútbol Profesional. Es difícil subir porque al final en todas las categorías se pone complicado pero yo al club le veo una progresión terrible, eso fue lo que me empujó a venir y eso no ha cambiado".

Y los que confían en el ascenso son los futbolistas, que ya echan cuentas para ascender en el partido contra el Conil. Y Masegosa tampoco se sustrae a las cábalas, que lleva de forma "muy parecido a los jugadores, muy parecido. Porque al final hay que darle un poco de normalidad a todas las cuestiones y esto es una cuestión que evidentemente todos sabemos que si damos por ganados partidos antes de tiempo estamos cometiendo un error, todos sabemos que si nos relajamos pensando que ya está todo hecho es un error pero tampoco podemos mirar para otro lado sabiendo que tenemos 60 puntos, sabiendo que quedan siete partidos, sabiendo que estamos a nueve, sabiendo que si ganamos estos tres próximos partidos, que no es una cosa que no hayamos hecho durante la temporada sino que lo hemos hecho y ha sido bastante habitual, pues prácticamente estamos ascendidos. Sería absurdo decir que nadie piensa en eso. Creo que hay que ser realista y ser realista conlleva tener claro que estamos en un momento de la temporada que si seguimos en la misma línea nos podemos jugar el ascenso con el Conil en casa y evidentemente para que ocurra eso tenemos que seguir haciendo todo lo que hemos hecho anteriormente, que ha ha sido ir partido a partido, entrenamiento a entrenamiento y seguir teniendo todas las buenas sensaciones que hemos tenido durante la semana en cuanto a esfuerzo, disciplina y actitud".