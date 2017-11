Masegosa pide intensidad y motivación

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez DFC, confía en volver a sumar los tres puntos en el Arturo Puntas Vela: "Tenemos la suerte de poder encontrar un campo que creo que nos va bien y que nos dejan repetir, porque siempre es un fastidio el tema de desplazarse, pero dentro de ese mal que tenemos de tener que buscar otro sitio, dentro de ese mal está la ventaja de que tenemos un campo cerca y que está bien. Hay un cambio con respecto a la otra vez y es que vamos a jugar por la mañana, a las doce, y eso conlleva cambiar ciertos hábitos. El Xerez siempre ha jugado por la tarde pero hay que adaptarse a las circunstancias y son pequeños detalles que nos tienen que hacer estar un poco más alerta y un poco más atentos a todas esas circunstancias. El equipo está en muy buena línea, estoy muy contento con todo el rendimiento de todos los futbolistas, con su actitud. La realidad es que en la primera rueda de prensa de inicios de Liga, que precisamente fue en el Hotel Tierras de Jerez, hablábamos que no era una obra terminada el inicio de la temporada, esta obra dura treinta y tantas jornadas y estamos en ese proceso, y en ese proceso estamos bastante bien".

El técnico xerecista espera un rival igual de motivado que los anteriores: "Lo estamos viendo, al final todos los equipos con nosotros sacan su mejor versión. ¿Por qué? Porque la motivación y la actitud es un peso que nosotros tenemos que llevar. El entrenador del Pozoblanco nos comentó que sus jugadores no habían competido así durante casi todo el año, era efectivamente el primer partido en el que veían que ellos tenían esa motivación extra. Eso nos lo vamos a encontrar en todos los equipos. Ya se lo he dicho esta semana, eso no va a ser un partido esporádico. No es un derbi, eso va a ser así. Y ya se lo he dicho, que tienen que proteger lo que tienen, como yo intento protegerlo, y es un puesto de trabajo en el mejor equipo en el que se puede estar. Y entonces, a motivación, a intensidad y a ganas de ganar no nos puede ganar nadie".

En la convocatoria entra el último refuerzo, Aziz, del que Masegosa espera velocidad y gol: "Lo que hemos buscado exactamente, porque había que ajustarse a muchas cosas como el tema económico, teníamos claro que dentro de las dos vías de actuación que estamos llevando a cabo, una es el día a día, el domingo, ascender, y otra es crear una formación de jugadores de futuro. Queríamos esta vía porque también el tema económico es algo que tenemos que tener en cuenta y dentro de eso entendíamos que un extremo con proyección, que sea capaz de romper en velocidad, que sea capaz de jugar en las tres posiciones de arriba y que tenga gol, porque este chico el año pasado en División de Honor juvenil, que es una categoría interesante en un equipo como el Almería, un equipo competitivo dentro de la categoría, hizo once goles jugando en banda y casi todos los goles son de acciones de prolongación, de llegada de segunda línea, de romper en velocidad. Eso es lo que nos va a aportrar seguro. Eso, juventud, hambre... Esperemos que ahora se aclimate bien, que entre bien dentro del grupo, que se adapte bien a Jerez, todo ese tipo de cosas que tiene que ir pasando al principio, pero básicamente, en el tema deportivo, lo que nos va a aportar es velocidad y gol".