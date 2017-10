Masegosa, preocupado por las numerosas bajas

Las numerosas lesiones que se le han acumulado al Xerez Deportivo FC en las últimas semanas preocupan a Pepe Masegosa, técnico azulino, de cara al compromiso del domingo, a partir de las doce y media de la mañana, ante el Antoniano de Jesús Mendoza en el Municipal de Lebrija.

El Comité de Apelación ha ratificado el encuentro de sanción con el que fue castigado Antonio Bello por su expulsión con tarjeta roja directa frente al Rota y el propio entrenador xerecista ha pedido al club que no solicite la cautelar para el extremo, ya que prefiere que no juegue en Lebrija y sí el próximo domingo en Chapín ante el Estrella San Agustín.

El preparador hispalense explica que "si Bello se tiene que perder un partido, mejor que se pierda el de esta jornada. Las condiciones de Bello son las que son y las tenemos claras. Es un futbolista desequilibrante, es un jugador que necesita espacios y en este campo necesitamos un jugador con otro tipo de características. Con esto resumo un poco lo que me espero del partido. He jugado en ese campo muchas veces en las últimas temporadas y el balón siempre se juegue a la altura de la rodilla. Todos los futbolistas que he tenido parecidos a Bello, que ahora están triunfando en Segunda B porque son desequilibrantes y rápidos con el balón pegado al pie, allí o en este tipo de compromisos nunca terminaron de aparecer porque las condiciones son muy muy concretas. Por eso he pedido que necesitamos gente capaces de buscar segundas jugadas y que sean competitivos en este tipo de situaciones y de partidos".

Al margen de la baja del castigado Bello, se van a perder la cita Biri, Joaqui y Padilla, lesionados de larga duración, y Bonomo, que terminó con problemas en el tendón de Aquiles el compromiso frente al Rota. Además, van a ser dudas hasta última hora tanto Lebrón como Adrián Martín, también con secuelas físicas desde el domingo. Los dos pidieron el cambio por problemas musculares.

Masegosa lamenta tantos problemas a la vez y resalta: "Estamos teniendo una semana bastante complicada, tenemos muchas bajas a la vez. Decidimos hacer una plantilla corta aunque con recursos y estamos teniendo la mala fortuna esta semana que se han caído muchos jugadores a la vez. Insisto, ha sido una semana un poco atípica porque no hemos podido entrenar todo lo que normalmente venimos haciendo. Son cosas que pasan dentro de una temporada, son cosas que pasan dentro del juego y habrá que sobreponerse. También puede ser una oportunidad para gente que está teniendo menos minutos, a ver si aprovechan esta oportunidad".

Sobre el estado de los lesionados y la forma en la que ha tenido que modificar su hora de ruta habitual, puntualiza: "Básicamente, la primera modificación viene dada por la forma de entrenar. Hemos tenido muchos jugadores entrenando al margen del grupo y eso te impide trabajar de forma específica algunos aspectos del partido, y además tenemos que esperar hasta última para ver quién está disponible. A ver qué pasa tanto con Lebrón como Adrián Martín. Adri tiene molestias en el sóleo. Primero recibió un golpe y luego sintió un pinchacito en el sóleo y no sabemos si ha derivado en una contractura a raíz del golpe o en una pequeña rotura de fibras".

Los azulinos entrenaron ayer por la tarde en el Anexo y esta misma mañana llevarán a cabo la última sesión de trabajo de cara al compromiso ante los pupilos de Jesús Mendoza, que también tiene bajas y numerosas dudas. La pasada semana en Coria no jugaron Antonio, Luilli, Jesús, Diego, Camas y Olmo.