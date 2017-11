Masegosa, resignado

Pepe Masegosa, técnico del XDFC, lamentó la derrota de su equipo en Pozoblanco: “En la primera parte hemos desaprovechado tres ocasiones muy claras y en el fútbol hay una ley no escrita que todo el mundo conoce, como no la metas al final lo acabas pagando. En una pérdida de balón en el medio campo, en la que se han producido varios rechaces, han montado una contra que nos costó el gol y se han llevado el partido. Después no hemos sabido hacer daño, pero también es verdad que ellos han defendido muy bien con los balones al área, han estado muy juntos y hay que dar el valor que tiene al equipo del Pozoblanco porque han hecho un gran encuentro en cuanto a saber defender bien el resultado y en convertir la oportunidad que se les ha presentado”.

Bajo el punto de vista del preparador xerecista “no haber estado acertados de cara al gol nos ha impedido puntuar porque en líneas generales lo hemos intentado. Hemos hecho cambios en cuanto a sistema, a hombres, pero no hemos tenido finalización y eso nos ha llevado a tener menos fluidez en el centro del campo”.

Para Masegosa fue clave “no ganar un poco más el centro del campo, hemos ido buscando eso con las modificaciones pero no nos salió. En la segunda parte no se ha jugado nada con los balones todos fuera, tardaban mucho en devolverlos, tardaban una hora. El único que puede permitir que se juegue más, que la gente no utilice ese tipo de armas, es el árbitro. No estoy juzgando al árbitro, no digo que hayamos perdido por eso, lo que digo es que para sacar un córner han tardado un minuto y de banda, igual. A nosotros la semana pasada nos dieron ocho minutos de descuento y aquí han dado cinco. Cada uno utiliza sus armas pero es que eso corta el ritmo”.

Por último, valoró que “hemos acabado con tres o cuatro jugadores que se han llevado parados más de un mes y que llevan sólo una semana entrenando, hemos intentado apurar el cambio hasta el final, pero eso siempre se nota. Además, el equipo rival ha sido intenso, defendiendo muy bien el gol conseguido”. Por su parte, Emilio García Sosa, entrenador del CD Pozoblanco, afirmaba que “estoy contento porque hemos logrado una victoria muy bonita y muy importante además. Tiene mucho mérito lo que ha hecho el equipo después de conceder tan pocas ocasiones a un equipazo como el que tiene el Xerez DFC. En la primera parte, dominaron el juego combinativo y el directo porque sus delanteros van bien de cabeza”.