Masegosa "A ver si somos capaces de alargar la racha y que sean cinco"

-¿hay ganas de revancha deportiva con el Antoniano, el primer rival que logró derrotar al Xerez DFC?

-Es verdad que siempre cuando hay una situación pasada pasada donde te han ganado, fue el primer partido que perdiste... Pero es que hace ya tanto tiempo que ni nos acordamos prácticamente. Todos los partidos se afrontan de forma muy parecida y este no va a ser menos. Es cierto que ellos están haciendo muy buen trabajo, Mendoza está haciendo muy buen trabajo con el equipo, ha sido capaz de mantenerlo todo el tiempo ahí arriba y es un rival muy complicado por muchos aspectos, y seguramente uno de ellos sea que también ellos querrán ser los primeros que ganan o sacan puntos en Chapín. O sea, que también ellos tendrán una motivación extra. Hay gente con pasado xerecista... Hay ciertas connotaciones que pueden hacer que ellos estén un poquito más motivados. Pero bueno, lo que quiero es tratarlo con la máxima normalidad posible, saber que nosotros tenemos que llevar el peso del partido; por plantilla, por guión, por muchos aspectos, y que en ese peso del partido tenemos que intentar hacerlo bien y no descuidarnos para no sufrir.

-Cuatro victorias seguidas, ¿Está el equipo en su mejor momento de la temporada?

-En cuanto a victorias consecutivas sí...

-¿Y en cuanto a juego?

-En cuanto a juego, por rachas. Por rachas hemos hecho cosas importantes, sobre todo en casa. Creo que en casa hay una cosa importante que estamos haciendo, que es que estamos entendiendo que no es fácil y estamos manteniendo esa paciencia a la hora de mantener un resultado. No somos el equipo que en el minuto 30, si no vamos 2-0, nos volvemos locos, empezamos a hacer cosas que no tenemos que hacer como meter muchos balones arriba,como quedarnos descolgaos, como intentar terminar las jugadas del tirón y no tener un poquito de paciencia... Entonces, quizás estos dos últimos partidos en casa sí lo hemos tenido. Vamos a ver, es importante ganar partidos consecutivos, en todas las categorías y para nosotros era clave el partido de Rota en cuanto a eso, a romper esa línea de tres victorias, una línea muy buena y que yo la firmaría todos los años como entrenador, que sería ganar tres partidos consecutivos y perder uno, pero uno muchas veces quiere algo más y rompimos esa dinámica positiva y la pusimos un poco mejor, en vez de ganar tres ganamos cuatro. Pues a ver si somos capaces de alargarla un poco más y que sean cinco.

-¿Esa paciencia que dice que tiene el equipo la nota en el entorno, a veces muy impaciente?

-Sí, la noto pero no creo que esté asentada hasta que ascendamos. Siempre está ese runrún. Pero es entendible, yo también la siento. No es que diga que ya hemos ascendido, para nada: de hecho, la semana pasada dije que había que ser más exigente que nunca. No me voy a repetir pero por el estilo. Estoy en esa línea.

-Da la impresión que la preocupación de la grada es directamente proporcional a la diferencia de puntos en la clasificación con los que no suben...

-Todos lo vemos de otra manera, es muy entendible. Lo que pasa es que yo, como responsable, tengo que encontrar el equilibrio. Evidentemente, saber que eso ocurre, y ocurre con todos los aspectos de la vida, pero saber que eso no es la verdad absoluta. Saber que, para conseguir el objetivo, yo tengo que dejar eso a un lado y para conseguir el objetivo tengo que centrarme en acciones que me vaan a hacer ganar el partido, como por ejemplo cómo estamos jugando, cómo estamos defendiendo, cómo estamos atacando, cómo estamos de forma, si tenemos lesionados, si no tenemos lesionados... Evidentemente, uno de los aspectos claves para conseguir el objetivo es tener un clima de trabajo adecuado, que ahí sí que afecta un poco a ese runrún, a ese estrés que pueda creer ese entorno. A mí me gustaría manejar mejor eso, sí, pero no puedo. Entonces, lo único que puedo hacer es respetar todas las opiniones en los malos momentos y en los buenos e intentar hacer todo lo posible por ganar los partidos.