Mendoza: "Ya me gustaría a mí tener el presupuesto de ellos"

El Antoniano es el próximo rival del Xerez Deportivo FC, líder de la categoría con 14 puntos y aún invicto. El equipo de Lebrija, un recién descendido de Tercera División, está entrenado por Jesús Mendoza, santo y seña del Xerez Club Deportivo durante más de 15 años. El técnico jerezano tiene al Antoniano en la quinta plaza y afrontará el encuentro contra los azulinos tras caer en Coria en un partido que no estuvo exento de polémica, al serle anulado un gol, aparentemente legal, por fuera de juego que suponía el empate a uno a pocos minutos del final. Al jerezano aún le duraba ayer el enfado: "No se puede mandar a dos linieres de menos de 18 años a un partido como el del otro día, con dos equipos que luchan por los primeros puestos. Les quedó el partido grande. Todavía no nos explicamos cómo pudo pitar en esa jugada fuera de juego. Para nosotros ese punto en Coria era un tesoro, empatamos el partido y nos lo quitaron por toda la cara".

El Antoniano, quinto a tres puntos del Xerez DFC, ha tenido que reinventarse tras la 'fuga' de jugadores importantes de la pasada temporada. Por eso, el inicio de temporada está siendo "mejor de lo que esperaba", afirma el técnico. "La pretemporada ha sido muy dura. Estábamos muy preocupados porque se marcharon ocho o nueve jugadores de la campaña pasada: Pedro se marchó al Gerena; Juanan al Guadalcacín; Pepelu al Sanluqueño... Eran jugadores valiosos y ha habido una reestructuración importante. Hemos podido formar un equipo muy joven y el 90 por ciento es gente de Lebrija. Ahora mismo estamos intentando crear una buena base para intentar dar el salto la temporada que viene. Este año va a ser complicado porque hay carencias aunque no renunciamos a nada. Dentro de lo que cabe, estoy contento, el equipo ahora mismo está un poquito por encima de sus posibilidades", afirma el entrenador del equipo lebrijano.

En teoría, el objetivo con el que llegó era recuperar la categoría perdida aunque el técnico matiza: "Yo soy un entrenador que me exijo al máximo y también exijo lo mismo, quiero estar lo más arriba posible pero será el paso de las jornadas nos irá diciendo, sabemos que tenemos cosas que mejorar, tenemos una plantilla joven y también corta". En ese aspecto, Mendoza cree que, si no llegan refuerzos, la temporada se puede hacer larga: "Estamos teniendo muchas bajas. En Coria no pudimos contar con Jesús (delantero), Luis (extremo), Antonio (central) y Cama (Lateral). Fuimos con 16 futbolistas y Nacho, que es juvenil, ha jugado ya varios partidos aunque ahora está lesionado. Todo esto quiere decir que la plantilla es corta pero es lo que tenemos y hay que sacarle el máximo rendimiento posible".

Pese a todo, el Antoniano se está mostrando como un equipo solvente (tres victorias, un empate y dos derrotas) y que siempre da la cara: "No nos queda otra, tenemos carencias y hay que trabajar al 200 por cien para que los jóvenes se vayan puliendo. Subir va a estar muy difícil y la directiva es consciente. Necesitamos mucho para pelear con garantías. Sabemos lo que tenemos y hay que ser realistas y no confundirnos. Fuera de casa nos cuesta un mundo conseguir puntos y en casa intentaremos hacernos fuertes".

Esta semana visita el Municipal lebrijano el Xerez DFC, líder de la categoría. "Ya me gustaría a mí tener un presupuesto como el de ellos para firmar pero las circunstancias son todo lo contrario. Yo tengo hasta jugadores que llevaban siete años sin jugar, como es el caso de Moi. Y luego jóvenes como Nacho, que tiene 16 años; Salva, con 18; Antonio, con 19; los dos porteros, Bellido y Andrés, los dos con 18 años; los de Jerez: Iván, Barberá, Olmo y Kevin... un equipo muy joven, con proyección pero al que hay que darle tiempo".

Mendoza estuvo en Chapín viendo a su rival contra el Rota y extrajo sus propias conclusiones: "Fue un partido igualado, con el Rota bien plantado y que se puso por delante. El Fútbol Club no creó mucho peligro y a lo mejor el penalti y la expulsión marcó un poquito porque además el Rota iba con muchas bajas", precisó.

Los azulinos se están mostrando como un equipo solventes y sin florituras, que sabe a lo que juega. "Si algo tiene es eso, jugadores importantes, individualidades que te ganan partidos. Caballero, Jorge Herrero, Bello, Adrián o Barba son jugadores que te ganan partidos y luego Camacho ha mejorado la portería al 300 por cien".

Así que Jesús Mendoza tiene claro que el Xerez DFC es el máximo favorito al ascenso: "Sí, no creo que se le vaya a escapar. Dani Pendín no tuvo ninguna culpa en que no ascendieran pero siempre se busca como culpable al más buena gente. Mucha gente de los que han estado ahí no tomaron la responsabilidad de decir que se habían equivocado. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad y los jugadores fueron los únicos que dieron la cara. Al menos el presidente que ha salido ahora ha dicho que si no suben se va y eso le honra, no como otros la temporada pasada, que lo mejor que ha podido pasar es que hayan salido del club. Yo creo que no van a tener problemas para ascender porque son muy regulares en casa y además estoy convencido de que, como el año pasado, subirán los cuatro primeros".

Que el Xerez DFC llegue a Lebrija invicto no es un aliciente para Mendoza, que opina que su equipo intentará ganar "por nosotros mismos y por nuestros aficionados pero por nadie más. Nos está costando la misma vida meter disciplina y exigencia en el trabajo pero poco a poco se están dando cuenta de que con esfuerzo luego la recompensa llega", finalizó.