Mere "Vamos a encontrar la mejor versión del Xerez DFC"

-¿Cómo llega el Cádiz B al encuentro de Chapín?

-Bien. Los chavales se encuentran fenomenal después de los últimos resultados y con ganas de cumplir los objetivos.

"Este tipo de partidos los suelen ganar casi siempre los equipos más necesitados y ellos ahora lo están"

-¿Qué tipo de partido espera?

-Es complicado aventurar, el fútbol te pinta la cara en cualquier momento. No obstante, vamos preparados para encontrar la mejor versión de ellos. He presenciado en directo varios partidos suyos y le he visto las dos caras. Le he visto perder con la Olímpica Valverdeña en Chapín y darle un repaso impresionante al Ciudad de Lucena en Rota, por ejemplo. La predisposición de ellos va a ser absoluta para que veamos su mejor versión y vamos muy mentalizados de que nos vamos a encontrar un FC agresivo, muy responsabilizado con su situación. Sabemos que puede aparecer lo mejor de ellos en este encuentro pero también se puede dar el caso de que nosotros seamos capaces de quebrar su moral y entonces pueden llegar los nervios. Pero, también cualquier circunstancia positiva durante el partido les puede servir para aferrarse a ella y motivarse.

-¿Qué aspecto es el que más le preocupa de cara a este compromiso?

-Nuestro principal obstáculo es la euforia, hay que frenarla. Los futbolistas, aunque son jóvenes, son maduros, humildes y hasta el momento están controlando eso, el plano anímico es vital. Este tipo de partidos casi siempre los ganan los equipos más necesitados y ellos necesitan los puntos más que nosotros. El partido hay que afrontarlo con hambre, con humildad y sabiendo competir durante los noventa minutos. Durante toda la temporada hemos intentado mentalizar al equipo para que, independientemente del contexto en el que nos toque jugar, siga siempre un camino y mantenga una identidad, que es la que nos define. No vamos a cambiar nada respecto a lo que hacemos normalmente por medirnos a un gran equipo y en un excelente escenario.

-¿Supone un arma de doble filo jugar en Chapín?

-Creo que sí y no tanto por el escenario o por el rival, sino porque nos tenemos que poner a la altura de las circunstancias, que nos van a obligar a estar a unos niveles altos de exigencias, concentración e intensidad porque si no estamos a esos niveles lo pasaremos francamente mal. De todos modos, mi equipo está afrontando bien este tipo de situaciones hasta el momento y el domingo espero que también lo consiga y responda. Intentaremos ponernos por delante en el marcador cuanto antes para que el Xerez DFC tenga que manejar esa situación pero es que da igual, noventa minutos dan para mucho y un partido se decanta de un lado o de otro por pequeños detalles. Ellos también tienen recursos para revertir la situación y mucho más un partido de este tipo. Lo que sí no voy a negar es que Chapín es un escenario ideal. Los entrenadores siempre buscamos elementos de motivación pero en este caso caen por su propio peso. Buscamos recursos para que el rendimiento sea alto y en un partido de este tipo y en un campo así no hacen falta. El escenario acorta camino.

-Sólo cuatro derrotas en 28 jornadas, ¿esperaba esos resultados tan excelentes cuando arrancó la competición?

-No, esperábamos realizar una buena campaña pero no marcar estos registros. Las dos últimas derrotas coincidieron con el final de la primera vuelta y el inicio de la segunda. La que encajamos en San José fue extraña, de esas que se dan el fútbol de vez en cuando, en ningún caso merecimos perder, como nos pasó el día del Rota en casa. Ante el Xerez Deportivo, por ejemplo, sí que fue tuvieron sus opciones porque es un rival muy fuerte . Esta trayectoria que llevamos dice mucho de los jugadores y de su implicación. Son jóvenes pero se están caracterizando por su madurez y por su regularidad y eso es lo que nos diferencia de los demás, que han encajado más resultados adversos que nosotreos. Las dos derrotas seguidas son el único tachón en una temporada que está siendo trmendamente buena por parte de todos mis jugadores.

-¿Tiene el Cádiz B tan asegurado el ascenso como indica la clasificación?

-No miro la clasificación, he visto de todo en el fútbol. Nos quedan diez jornadas muy duras y no puedo olvidar que entreno a un filial, con jugadores muy jóvenes a los que les puede afectar mucho cualquier derrota. La suerte es cambiante y lo mimo que ahora vivimos un momento bastante dulce, quién sabe si el fútbol de aquí al final de Liga nos reserva un mal trago. Más vale no confiarse y pensar que la reválida la tenemos cada domingo pero es que ni ganando en Chapín tendremos conseguido el ascenso. Soy un entrenador atípico. Mi mujer y mi madre siempre me están diciendo que soy pesimista por naturaleza pero yo me considero realista y con los pies en el suelo. No controlo en el número de puntos en el que puede estar cifrado el ascenso y prefiero no pensar en eso, centranos en el medio o largo plazo puede provocar que las cosas vayan a peor. La marcha es buena, pero quedan treinta puntos. No tenemos mucho más que no tengan los demás, respetamos a los contrarios y no podemos perder esa perspectiva porque si cambiamos lo pasaremos mal. Ascender no es fácil pero las exigencias son las que son y hay que saber controlar el entorno y manejar los factores externos. Hay que ir partido a partido, nada de confianzas, esa filosofía es la que nos está llevando a estar arriba.