Miguel Luque, fisioterapeuta del Xerez DFC, celebró el ascenso desde Madrid

El Xerez Deportivo FC vivió el pasado domingo una jornada histórica con el ascenso a Tercera División después de imponerse al Chiclana Industrial por 1-0 en Chapín. La fiesta xerecista se desató al señalar el colegiado el final del partido y plantilla, cuerpo técnico y aficionados disfrutaron primero sobre el césped y después en la Feria de la llegada del club a categoría nacional.

A pesar de que nadie quiso perderse la cita histórica del domingo, Miguel Luque, fisioterapeuta del primer equipo, no pudo asistir al encuentro por motivos laborales. El recuperador xerecista se encuentra prestando servicios médicos en el Mutua Madrid Open de tenis y el partido del ascenso "me coincidió con mi turno de trabajo en el torneo, pero iba mirando cada vez que podía el resultado en el Twitter del club. Estaba muy nervioso porque veía que no se conseguía anotar un gol y en los últimos 5 minutos recuerdo que estaba tratando a un tenista y le pedí poner la retransmisión en directo del partido. Cuando pitó el árbitro sentí una envidia muy grande por no poder estar junto a mis compañeros, pero al mismo tiempo una alegría inmensa porque sé que ha sido un año de mucho trabajo y se merecen este ascenso".

En lo que al apartado de lesiones se refiere, Miguel Luque explica que este año la primera plantilla ha respondido muy bien y apenas se han producido bajas de larga duración. "No han existido muchas lesiones por las que los jugadores hayan tenido que perderse muchos partidos, hemos tenido solo tres futbolistas con lesiones de larga duración y obviamente hace que te sientas muy frustrado, pero sabemos que las lesiones forman parte del fútbol y del deporte. Los jugadores se han cuidado mucho todo el año y eso tiene sus frutos. Estoy muy contento por todos ellos".

El fisio del Xerez DFC señalaba que, con respecto a la temporada anterior, "la principal diferencia es la manera con la que se ha encarado el objetivo. El año pasado la presión era demasiado grande y este año se ha afrontado de otra manera, además la unión del grupo es mucho mayor y eso se nota a la hora de los partidos y en los resultados", recalcando que la relación "es estupenda. Trabajar con Pepe Masegosa es muy gratificante, es una persona que confía mucho en su cuerpo técnico y en el trabajo de todos".