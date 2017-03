"Muchas de nuestras opciones de ascenso pasan por ganar en Lora"

Juan Carlos Ramírez, director deportivo del Xerez DFC, encara la recta final de Liga "ilusionado" por la reacción del equipo la pasada semana ante el Chiclana en Chapín, "centrado en mi trabajo con la primera plantilla, no pienso más allá del final de Liga" y "orgulloso" del trabajo con la cantera.

-¿Qué supuso la goleada al Chiclana tras tres empates seguidos y con toda la polémica extradeportiva?

-Sirvió para recuperar la ilusión a todos los niveles. Aunque seguimos a los mismos cuatro puntos del Estrella, el equipo mostró unas sensaciones muy positivas y demostró de lo que es capaz. A ver si nos ponemos las pilas ahora que viene la fase decisiva de la temporada, no nos podemos relajar ni bajar la guardia. Necesitamos enganchar al menos dos o tres victorias consecutivas otra vez y que se den algunos resultados que nos puedan favorecer.

-¿Cómo se encuentra Juan Antonio después de la semana tan movida que le tocó superar?

-La semana fue dura no sólo para el entrenador lo fue para todos. Veníamos de tres empates seguidos y la afición se empezó a poner nerviosa porque estábamos en ascenso y bajamos varios puestos. Él pasó una semana mala y a nivel deportivo es lógico que estuviese preocupado por la racha de empates ante rivales a los que, en teoría, había que ganarles. Durante la semana trabajó fenomenalmente el aspecto táctico y también el plano mental con los jugadores y eso se vio en el campo. El equipo salió mentalizado y con muchas ganas. Luego, en el plano extradeportivo, hubo cosas que puedo llegar a entender pero son cosas del fútbol. Ahora, como él bien dijo, hay que estar todos en el mismo barco y estar centrados en el objetivo.

-¿Qué importancia tiene el partido en Lora del domingo?

-Toda. Nos vamos a enfrentar a un equipo que está en la parte baja pero es peligroso, en su campo presenta unos números que no son malos, ha ganado cinco partidos, empatado otros cinco y perdido sólo tres. El campo es de reducidas dimensiones, muy estrechito, de césped artificial y aprietan muchísimo. Se están jugando el descenso y nos lo van a poner bastante complicado, van a morder, pero hay que ganar. Es un tópico pero es cierto, tenemos que ir partido a partido. De nada nos sirve hacer cuentas si no ganamos el domingo. La victoria ante el Chiclana nos dio tranquilidad pero nada más, hay que seguir y tener ambición para sacar esto adelante.

-¿Ha hecho cuentas pensando en el ascenso?

-La Liga está muy igualada, restan once jornadas y las encaro, como he comentado antes, ilusionado. Confío en que el equipo dé la talla, se quite esa presión y pueda lograr el objetivo pero hay que ir con cautela. Nos vamos a jugar el ascenso jornada a jornada. No nos podemos descolgar. Insisto, es importantísimo ganar en Lora, ya que luego tenemos otros dos encuentros vitales seguidos en casa, ante el Cádiz B, que es el líder, y el Estrella San Agustín, que es tercero en estos momentos, y debemos aprovecharlos para recortar distancias con ellos. Todos tenemos nuestros números.

-Teniendo en cuenta esos parámetros, ¿cuántos puntos necesitaría el equipo para subir?

-Es complicado hacer cálculos porque hay varios equipos capacitados para ganar siete u ocho partidos seguidos al final. Creo que el ascenso puede estar en 67 o 68 puntos. Tenemos 46 y vamos a necesitar al menos 22 más. Yo en su día pensaba que con 65 se podía ascender pero ahora creo que se van a necesitar algunos puntos más. El calendario que nos resta a los equipos de arriba no es fácil y nos vamos a hacer daño entre nosotros, en los enfrentamientos directos no todos vamos a sumar. El míster ya lo comentó en su día, dijo que ganando los partidos de casa tendríamos muchas opciones. Yo pienso lo mismo pero no es fácil ganar ya ni dentro ni fuera.

-A nivel personal, ¿cómo encara lo que resta de temporada con las elecciones a la vuelta de la esquina?

-Estoy muy centrado en mi trabajo, ahora mismo conmigo no ha hablado nadie para el tema de las elecciones y yo no miro más allá del final de temporada. Lo único que espero es que el primer equipo suba, que el Estella se salve, que los dos equipos juveniles también cumplan sus objetivos y en cuanto a los equipos de cantera de los más pequeños, todos marchan fenomenal. En ese sentido, creo que el trabajo realizado ha sido bueno. Estoy muy orgulloso del trabajo que todos hemos realizado con la cantera, se ha montado una gran estructura y eso es un buen patrimonio del club.