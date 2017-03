Necesidad y obligación

En la alineación parece segura la vuelta de Orihuela tras cumplir sanción. Como siempre, todo dependerá de si Juan Antonio juega con tres centrales o, lo que parece más probable, repite con Javi Tamayo y Guille en la delantera con el Chispa volcado en la banda derecha. Y si Caballero está en condiciones, será titular. Xerez Deportivo FC: Edu Villegas, Antonio, Joaqui, Borja Perea, Adri Domínguez, Barba, Orihuela, Copero, Caballero, Javi Tamayo y Guille. Chiclana CF: Alberto, Raúl, Joaqui, Diego Ramírez, Pablo, Nico, Julio Periano, Agustín, Nene, Ureba y Fuster. Árbitro: Martos Zejalbo (Colegio Sevillano). Estadio: Chapín (17:00).

Y en estas llega el Chiclana, con tres victorias y tres empates en sus 13 desplazamientos como carta de presentación y con Aretaga como tercer inquilino del banquillo de los blancos tras Kiko Prieto y Raúl Procopio. A cinco puntos del descenso, los chiclaneros -que también suman tres jornadas sin conocer la victoria- no pueden despistarse para no verse comprometidos en la tabla clasificatoria.

Así que en esta tesitura aparece el envite de esta tarde, con Juan Antonio jugándose tanto como el equipo, que no es poco. Y todo esto después de abrirse el proceso electoral, lo que siempre distrae al entorno como se ha podido comprobar ya hace algún tiempo.

Después de tres empates consecutivos y de una semana movida por asuntos extradeportivos, el Xerez Deportivo FC recibe esta tarde en Chapín al Chiclana con la necesidad y la obligación de sumar los tres puntos en litigio para no perder comba en el grupo de cabeza: a cuatro puntos de la tercera plaza y sexto en la tabla, volver a la senda de la victoria es tanto una necesidad como una obligación.

Arteaga, con dos bajas, recupera a tres futbolistas

El Chiclana hace un mes que no conoce la victoria y solo ha sido capaz de sacar un punto el pasado domingo frente al líder. La distancia que les separa de la zona peligrosa sigue siendo demasiado escueta como para no tenerla en cuenta, por lo que Moisés Arteaga se las tendrá que ingeniar como pueda para no volverse sin los tres puntos. "Intentaremos estar más cerrados a la hora de defender al ser un campo muy grande y tratar de aprovechar las ocasiones que tengamos. Ahí va a estar la clave para poder sacar algo positivo de Chapin", afirma Arteaga, entrenador del Chiclana, que considera también que "el Xerez DFC es un candidato a subir de categoría, aunque ahora esté acusando un poco la presión, pero es un equipo fuerte al que va a ser muy complicado ganarle". Iván y Javi Muñoz son bajas y vuelven Joaqui, Periano y Fuster.