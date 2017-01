"Necesitamos intensidad física y también táctica"

Juan Antonio Sánchez Franzón, técnico del Xerez Deportivo FC, espera impaciente y sin confianzas el encuentro de hoy ante el Pozoblanco, una cita que, bajo su punto de vista, es "importante y siempre peligroso por las fiestas que hemos pasado, así que tenemos incertidumbre".

El equipo volverá a Chapín tras el empate frente a La Palma y espera que el resultado sea diferente: "Aquel partido fue raro, tuvimos quince minutos malos. Somos un equipo que para ganar necesitamos intensidad física, intensidad táctica y un cierto porcentaje de acierto. Eso creo que lo hemos conseguido desde que yo estoy aquí excepto ese día, en el que pasamos de un 2-0 al 2-3 y la prueba es que en esos quince minutos nos han hecho más goles que en los 525 minutos restantes que hemos jugado. Insisto, necesitamos ser un equipo intenso, si no lo somos nosotros no le podemos ganar con comodidad absolutamente a nadie porque no tenemos esa calidad como para decir que podemos ganar sin bajarnos del autobús. Si somos un equipo intenso, somos un equipo bueno, un equipo que le puede ganar a cualquiera pero, de lo contrario, esos 15 minutos nos demostraron que nos puede ganar cualquiera".

Juan Antonio, además, insistió en la importancia de considerar "jugar en Chapín un premio, un placer para cualquiera. Eso también es bueno para los contrarios pero es que el rival pisa el campo una vez y nosotros lo tenemos siempre. El campo ahora está en buenas condiciones, va a estar rápido, va a estar bien y si nosotros estamos bien preparados desde todos los puntos de vista, el terreno de juego nos viene mejor que cualquier otro escenario. Luego, eso se tiene que traducir a la realidad y la realidad dice que nos vamos a enfrentar a un equipo muy experto, veterano, que cuenta con jugadores que han jugado en Segunda B y en Segunda A y tendremos que hacer las cosas muy bien para ganar el partido".

Por tanto, el preparador isleño califica el partido de hoy como "importante para nosotros ante un gran rival, un equipo que como casi todos los del grupo tiene nueve o diez futbolistas que han jugado en Segunda B durante muchísimo tiempo, alguno hasta incluso en Segunda A; por ejemplo, yo he tenido a Lanza en el Cádiz. Se trata de un rival difícil, complicado, que está segundo por méritos propios pero únicamente a dos puntos, si conseguimos la victoria lo adelantaríamos en la tabla y esto creo que es un acicate para el equipo y también para el aficionado".