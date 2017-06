Ñoño Méndez dice no ahora al Xerez DFC

A la espera de conocer la decisión de José Pérez Herrera sobre su futuro -tiene la oferta de renovación del Arcos, suena en San Fernando y es uno de los candidatos que maneja el Xerez Deportivo FC para su banquillo-, Edu Villegas, director deportivo azulino, mantiene abiertos varios frentes con distintos entrenadores para sopesar las opciones y tomar una decisión cuanto antes, ya que la planificación de la plantilla dependerá en gran parte del técnico finalmente elegido.

Uno de los que se ha caído de la lista es Ñoño Méndez, al que el San Fernando -que ayer presentó a Toni Doblas como primer refuerzo para la próxima temporada- no ha renovado pese a conseguir la permanencia en Segunda B. Edu Villegas contactó con el entrenador sevillano, que agradeció la oferta pero la declinó asegurando que ahora mismo no es el momento para entrenar al Xerez DFC al no encontrarse con la fuerza necesaria tras la decepción que le ha supuesto no continuar en Bahía Sur, sin descartar que sea una opción de futuro.

Edu Villegas quiere cerrar cuanto antes la contratación del entrenador que asumirá el reto de lograr el ascenso en la División de Honor la próxima temporada pero tampoco quiere precipitarse, de ahí que siga con las gestiones abiertas.