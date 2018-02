"Normalidad" con Bello, que será titular

Pepe Masegosa trató con mucho tacto la situación de Bello, como se sabe en libertad bajo fianza por su etapa en el Jumilla dentro de la 'Operación Pizarro' que investiga la trama de amaños en Segunda B y Tercera.

El entrenador del Xerez DFC explicó que "lo primero que tengo que decir es que realmente hay que ser prudente en todo lo que se diga, porque estamos hablando de una persona que no sabemos exactamente ni de qué se le acusa ni qué ha hecho ni qué no ha hecho. Entonces, cualquier opinión o cualquier comentario que se pueda hacer o decir te puedes llevar un poco de sorpresa después. Por lo tanto, vamos a esperar un poco a ver cómo evoluciona la cosa y mientras tanto, la presunción de inocencia que dice el club y yo estoy de acuerdo, respeto a los familiares, respeto a él mismo, al daño que se le pueda hacer en cuanto a cualquier comentario que después sea desafortunado. Por lo tanto, vamos a tener un poco de mesura en todo este tema porque es un tema delicado en cuanto a que estamos hablando del honor o del respeto a una persona. Por lo tanto, si esa es mi visión, mis opiniones serán que vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, yo le voy a dar la máxima normalidad posible. ¿Qué quiere decir eso? Que forma parte de su vida privada y pasada, dos cosas muy importantes porque estaríamos hablando de cosas muy distintas si fuese un partido con el Xerez o una situación con el Xerez, su club. No es así, es una cuestión personal y pasada. Por lo tanto, que recupere la normalidad dentro de lo que entiendo que pueda costar, para él; pero dentro de su entorno, dentro de su equipo, no ha pasado nada, es algo personal de un jugador de nuestra plantilla. Tiene el apoyo como lo tiene todo el mundo cuando le vienen situaciones personales más complicadas. Hasta ahí puedo leer".

Masegosa añade que "es más, dentro de la normalidad que se le puede dar, entiendo que puede ser una situación estresante y cuando hay una situación de estrés uno entrena y se puede lesionar. Le pregunté que cómo estaba, porque no quiero que se lesione por esta situación, y me dijo que estaba bien, que podía entrenar normal. Si me dice que no, entrena a menor ritmo pero lo hago en todas las situaciones personales estresantes, ya sea esta, ya sea el fallecimiento de la abuela de Caballero, ya sea la situación de Tamayo cuando vino un equipo... Son situaciones personales que pueden afectar al rendimiento del jugador, hay un riesgo más importante de lesión cuando uno está más estresado, de romperse con un esfuerzo, y yo tratode cuidar eso. En este caso, como quiero tratarlo con normalidad, para mí entra dentro del plano personal y pasado del jugador y por lo tanto afecta poco a lo que es el día a día nuestro".

Por tanto, Bello estará en la convocatoria de hoy y mañana será titular en Chapín: "Si no hay nada extraño, que se lesione o algo, cuento con él, seguramente desde principio porque si ha venido jugando los partidos que llevamos, por qué no va a no jugar ahora. Está dentro del margen de posibilidades muy grandes de jugar porque lo viene haciendo".