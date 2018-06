"Notable" de Ramírez a la cantera del Xerez DFC

La cantera del Xerez DFC ha ido creciendo a medida que lo ha hecho el club y a día de hoy cuenta con doce equipos federados (dos por categoría) con casi 200 jugadores y una escuela con un centenar de pequeños. El responsable de toda la estructura desde hace tres años es Juan Carlos Ramírez. El técnico jerezano es un gran conocedor del fútbol provincial a todos los niveles, maneja una base de datos de jugadores importante y es un gran enamorado de su trabajo.

Con tantos futbolistas bajo su tutela, realiza un balance positivo de la temporada realizada por los diferentes equipos de la cantera de la entidad azulina. "En líneas generales, la campaña ha sido notable. Con el equipo juvenil de Liga Nacional nos hemos quedado a las puertas de División de Honor, lo mismo nos ha sucedido con el juvenil B y con los cadetes de Francis, igual. El punto negro ha sido el descenso del infantil A, de Segunda Andaluza a Tercera, hemos pagado la novatada de la categoría. Luego, desde alevines para abajo, lo que nos importa es la formación del niño a nivel futbolístico y de valores, como dice Edu, nuestro director deportivo. Ahí no miramos el nivel competitivo. De todos modos, me gustaría resaltar el gran trabajo del benjamín B de Cuarta Andaluza, que ha sido campeón de su grupo. De infantiles hacia arriba somos un poco más exigentes, la formación sigue siendo importante pero le tenemos que meter un puntito competitivo porque queremos ya que los futbolistas lleguen arriba lo antes posible".

Hay que felicitar a Edu y Masegosa por confiar en los juveniles, debutaron cinco con la primera plantilla"Con las horas en La Granja estamos apretados y tenemos que agradecerle el trato al Pueblo Nuevo"

Al margen de los resultados, otro dato importante que ha dejado la temporada es "el debut en la primera plantilla de cuatro juveniles, Salvi, Juli Pendín, Juanan y Basto. Curro también ha jugado pero ya había debutado. En ese sentido, hay que estar bastante contentos y felicitar tanto a Edu Villegas como a Masegosa por apostar por ellos. Cumplieron con las expectativas y con buena nota. Además, no es que los juveniles tuvieran minutos es que durante toda la temporada han acudido a los entrenamientos con asiduidad, siempre había entre tres y cinco en cada sesión".

La creación del filial para el próximo curso es una de las grandes apuestas de la entidad. Ramírez está encantado, ya que lo considera "un nexo entre los juveniles y la primera plantilla, para que ese salto no sea tan importante, para que no exista tanta diferencia entre el Liga Nacional y Tercera. Además, será más fácil convencer a los futbolistas para que se queden si ven que hay un filial, su proceso de formación también seguiría bajo nuestros parámetros, con nuestros valores y con un buen entrenador como es Francis, que ha demostrado su valía en los cadetes y es profesional de esto".

Uno de los grandes problemas de todos los equipos cantera es el de los campos de entrenamiento. En ese sentido, Juan Carlos Ramírez explica que "estamos dentro de la convocatoria de fútbol base y tenemos horas concedidas en La Granja, aunque se nos queda el campo un poco justo porque tenemos muchos equipos. Compartimos las instalaciones con El Pueblo Nuevo y estamos apretados, algunos días algunos equipos tuvieron que entrenar en La Pradera y el Anexo. De todos modos, allí estamos muy contentos y mucho más después del cambio de césped que ha realizado el Ayuntamiento en el campo principal. Desde aquí, me gustaría agradecer públicamente al Pueblo Nuevo el trato magnífico que nos ha dado siempre".

De cara al futuro, "queremos crecer en valores, cantidad y calidad y tenemos pensado la creación de dos equipos más para los niños más pequeños y en función de los que nos lleguen. Serán dos entre prebenjamines y alevines".

Y en cuanto a los equipos ya creados, buscarán "lo de siempre. De infantiles hacia arriba intentaremos ser lo más competitivos posible y tenemos un problema con el Liga Nacional juvenil porque la generación se ha roto, esta temporada pasan a sénior trece o catorce jugadores y tenemos que renovar la plantilla casi al completo, tenemos que cambiar casi un 70% del plantel y no es fácil. Ahora mismo, no sabemos el nivel que nos podemos encontrar y el objetivo será, evidentemente, mantener la categoría. De ahí hacia abajo, si tenemos la suerte de que el juvenil B y los cadetes estén lo más arriba posible, mejor. Por lo demás, el objetivo es seguir formando jugadores, inculcándoles nuestros valores y xerecismo. En cuanto a los entrenadores, nuestra intención era la de seguir contando con todos pero algunos no van a poder continuar por motivos laborales o de estudio".