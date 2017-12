Objetivo, 3.000 abonados

'guíales el camino, regala xerecismo' es el eslogan elegido por el Xerez Deportivo FC para publicitar la campaña de socios de la segunda vuelta que la entidad azulina presentó ayer en Chapín. El objetivo no es otro que alcanzar los tres mil abonados que no consiguieron el pasado verano, cuando los aficionados respondieron bastante bien pero no en la medida deseada, hecho que el club ya esperaba tras la decepcionante campaña del equipo a nivel deportivo el pasado curso. No logró el ascenso a Tercera División y no se cumplieron las expectativas previstas. El club se quedó en 2.650.

Los precios son los mismos que los del pasado ejercicio en esta segunda vueta, ya que la directiva entiende que no hay motivos para elevarlos y es una forma de hacer un guiño a esos seguidores que aún no han optado por dar el paso de convertirse en socios azulinos.

La marcha del equipo es bastante buena, esperamos que los aficionados respondan"

Juanma Rubio, vicesecretario del XDFC, fue el encargado de desvelar los datos de la campana y destacó que "lo que pretendemos es dar ese empujón, ese salto para que los aficionados animen a otros aficionados indecisos para que se hagan socios en esta segunda vuelta y que con ello ayuden al equipo para el esperado ascenso a Tercera División. La marcha del equipo es bastante buena y eso también debe ayudar".

Sobre la decisión de no aumentar los precios, Rubio desveló que "nuestra junta directiva decidió en su momento o subir ni los precios en verano y ahora porque considera que son adecuados. Esperamos que la campaña vaya por buen camino y ya está abierta".

El vicesecretario desveló que la pasada temporada "se hicieron unos 300 nuevos socios y ahora el reto es doblar la cifra animados por la marcha del equipo. En verano todo fue muy complicado por lo que todos sabemos, veníamos de un año duro, en el que no se logró el objetivo. Queremos superar la barrera de los tres mil socios ahora que todo marcha bien y tenemos ahí el objetivo final".

El cartel que ilustra la campaña ha sido diseñado por el nuevo equipo de comunicación de la entidad xerecista que encabeza Álvaro Richarte. El jefe de prensa azulino detalló qué pretendían con el eslogan: "Básicamente, lo que hemos intentado con el lema es representar una estrella fugaz, la que guiaba a los tres Reyes Magos hacia el portal de Belén. Lo que queremos es trasladar esa idea a los actuales socios que tiene el Xerez DFC, unos 2.650 actualmente, para que guíen al Xerez al menos unos quinientos más que estas Navidades se saquen el carnet y ayuden al equipo a pelear por ese ascenso a Tercera División. Les animo a seguir a esa estrella que en estos momentos es el XDFC, que lidera la clasificación del Grupo I de División de Honor, para ayudarle a convertirse en equipo de Tercera División la próxima temporada".

Todos los aficionados que quieran sacarse su carnet tendrán que pasar por la nueva oficina del club, situada en la Avenida Alcalde Jesús Mantaras número 1 local 2, de lunes a viernes de diez a dos por las mañanas y de cinco a siete por las tardes y también por internet, a través de la página web de la entidad.

La documentación necesaria es el carnet de la temporada 16-17 para renovaciones o cambios de asiento y el DNI o el Libro de Familia para nuevas altas.

Además de los carnés de las tres categorías habituales, adulto, juvenil e infantil para cada una de las tres zonas del estadio, también existe la categoría bebé, que cuesta 3 euros en cualquier grada. Por su parte, el carné premium cuesta 150 euros y se puede acceder a cualquier grada del estadio y los palcos tienen un coste de 1.500 euros con 12 plazas, con 125 euros por asiento.